奧蘇利雲終再晉排名賽決賽　8強一棒153度創世界紀錄︱桌球

過去一年狀態平平的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），在江西玉州舉行世界桌球公開賽4強擊敗他非常欣賞的中國球手吳宜澤，時隔7個月終於再次晉身排名賽決賽。今次賽事奧蘇不止狀態回勇，日前在8強對戴爾（Ryan Day）一戰更打出一棒153度的新世界紀錄。



世界桌球公開賽4強︱奧蘇利雲擊敗吳宜澤，時隔7個月終於再次晉身排名賽決賽。（Getty Images）

奧蘇利雲近年狀態陷低潮 世界桌球公開賽再創高峰

奧蘇利雲自從2024年10月經優秀人才入境計劃成為「香港人」之後，事業重心逐漸由英國和歐洲，轉移至亞洲和中東地區，對上一次贏得排名賽已經要數到2024年1月的世界桌球大獎賽。年過半百的奧蘇，參加的賽事數目愈來愈少，他早前來港時便曾表明，會花更多時間陪伴家人，覺得有把握才會出賽。

對上一次晉身排名賽決賽，是2025年8月的沙特阿拉伯大師賽，當時他以9：10不敵羅拔臣（Neil Robertson）。今年2月來港出戰世界桌球大獎賽，奧蘇只贏了一場，16強負肖國棟止步。那次賽事他在媒體日曾大讚中國年輕球手吳宜澤，結果今次二人在玉山碰頭，世界桌球公開賽4強正面交鋒。

世界桌球公開賽︱奧蘇利雲早前在8強打出一棒153度新紀錄。（Getty Images）

心態改變不再怕輸 力爭逾兩年來首個排名賽冠軍

奧蘇利雲今仗面對吳宜澤未曾落後，卻亦一直未能拉開局數，雙方戰至5：5，決勝局吳宜澤先有「餐士」並打出一棒43度領前，然而一記失敗的安全球，即遭奧蘇利雲狠狠「懲罰」，這位桌球大師博入一記遠枱紅波，隨即以一棒89度清枱，局數6：5險勝這位中國年輕球手。賽後奧蘇直言感到難以置信，「我知道如果打入紅波，便有機會清枱。對上數年我會祈求對手別打失，因為我不想出場令自己尷尬，如今已不再一樣。」

心態成就境界，曾經迷失的奧蘇，已重拾自信與力量，「因為心態不同，我感到開心了很多。就算我打失了，至少我曾經嘗試過。」這個轉變，在今次賽事相當明顯，奧蘇利雲在8強對戴爾一戰，打出一棒153度的新世界紀錄。到底他是如何能夠做到的？

世界桌球公開賽︱奧蘇利雲。（Getty Images）

奧蘇如何打出一棒153度新世界紀錄？

全世界所認知，桌球「滿分」為一棒147度，到底為何奧蘇可以打出超過滿分的分數？首先，要打出「147」，需要打入15個紅波及15次打入黑波，以及打入所有其他顏色波（紅波每個1度，黃牌2度，綠波3度，啡波4度，藍波5度，粉紅波6度，黑波7度）。「147」已是非常困難，不過理論上桌球一棒潛在最高度數，可以達到155度——假如對手犯規，球手可選用其中一個顏色波作為紅波（或稱：自由球／Free Ball），接着多打一次顏色波，因此最多可額外得8分（額外紅波加黑波）。

奧蘇利雲8強對戴爾一戰便發生這樣的情況，首局奧蘇迫至戴爾犯規，裁判作出「自由球」判決，奧蘇指明以綠波為Freeball，他打入這個作為紅波的顏色波取得1分，再順利打入黑波，獲得額外的8分，再隨即繼續這場晉身史冊的清枱之旅——9分鐘內奧蘇打入15個紅波，但未能全數結合打出度數最高的黑波，仍打入13黑2粉紅，以及全數顏色波，獲得桌球史上最高的153度。

奧蘇利雲再譜傳奇新一頁

奧蘇利雲職業生涯曾17次打出「147」，本身已是桌球界的紀錄，今次他更打出一棒153度，距離潛在最高度數只差兩分。歷來唯一一次有球手一棒打出超過147度，是蘇格蘭球手般尼特（Jamie Burnett）2004年在英國桌球錦標賽外圍賽寫下的148度。本身已是桌球界傳奇的奧蘇在社交媒體感謝支持者，「這是一個相當酷的時刻，很開心能夠做到。」

只差兩分未能達到155度，奧蘇利雲仍感興奮：「其中一球我可以嘗試打黑波，但我想：『從來無人能夠在電視直播的比賽中打出一棒超過147度』，我認為這是第一次。我已是（桌球界的）很多個第一次，所以我想這個也是如此，能夠達到這些成就令我很感恩。」

4強擊敗吳宜澤，奧蘇利雲第66次晉身排名賽決賽，他的決賽對手是泰國球手塔猜亞。塔帶亞在另一場準決賽，擊敗世界排名第一的卓林普（Judd Trump）。