桌球｜奧蘇利雲單場兩轟147創歷史　個人17次147輝煌全紀錄

從21歲第一次在職業生涯轟出147開始，「火箭」奧蘇利雲過了跌宕的28年。歷史是前所古人般精彩，譬如他的第一次147，只花了5分8秒，又譬如他的左右開弓天賦，總令球迷讚歎；但情緒和精神健康問題多年來也不斷吞噬他的心靈，他在今年初一度離開桌球壇，3月在香港舉行的排名賽，他亦無法參加。

再一次捱過情緒低谷，奧蘇利雲在昨日的沙特桌球大師賽4強創出驚世的單節兩轟147歷史，以49歲259日之齡，成為史上轟出147的最年長球手。



奧蘇利雲在沙特大師賽4強以局數6：3擊敗Chris Wakelin，他於第1及第7局均轟出147。周六展開的決賽，奧蘇利雲將與澳洲的尼爾羅拔臣爭冠，巧合的是，「火箭」和尼爾羅拔臣均是「新香港人」。

奧蘇利雲在沙特大師賽單場兩轟147。（Getty Images）

奧蘇利雲的17次147橫跨了四個「十年」（見下表），相隔7年再次在球枱上締造滿分佳績，他亦因此成為史上轟出147的最年長球手，也是史上錄得最多147的球手，同時是史上首人在單場職業賽正賽轟出兩次147的球手。今仗轟出147後，奧蘇利雲將獲額外的14.7萬鎊獎金。

奧蘇利雲橫跨四個「十年」的17次147

1997年4月21日

世界錦標賽32強 Vs Mick Price（英格蘭）

*歷史最快147，僅用時5分8秒，至今仍是健力士世界紀錄。



1999年1月29日

威爾斯公開賽8強 Vs James Wattana（泰國）



1999年10月13日

大獎賽32強 Vs Graeme Dott（蘇格蘭）



2000年4月5日

蘇格蘭公開賽32強 Vs Quinten Hann（澳洲）



2001年10月17日

LG盃16強 Vs Drew Henry（蘇格蘭）



2003年4月22日

世界錦標賽32強 Vs 傅家俊（香港）

*奧蘇利雲在世錦賽的第二次147



2007年11月19日

北愛爾蘭盃16強 Vs Ali Carter（英格蘭）



2007年12月15日

英國錦標賽準決賽 Vs Mark Selby（英格蘭）

*在決勝局打出147，以9：8絕殺對手，是史上首次在大型排名賽決勝局以147取勝



2008年4月28日

世界錦標賽16強 Vs Mark Williams（威爾斯）

*奧蘇利雲第三次在世錦賽打出147，與亨特利並列最多世錦賽147的球員。



2010年9月20日

世界公開賽64強 Vs Mark King（英格蘭）

打完後曾因獎金問題不想打最後的黑球，後經裁判勸說才完成。



2011年8月28日

保羅亨特經典賽32強 Vs Adam Duffy（英格蘭）



2014年3月2日

威爾斯公開賽決賽 Vs 丁俊暉（中國）

在決賽最後一局打出147完美結束比賽。



2014年12月4日

英國錦標賽16強 Vs Matthew Selt（英格蘭）



2018年3月16日

中國公開賽64強 Vs Elliot Slessor (英格蘭)



2018年10月17日

英格蘭公開賽64強 Vs Allan Taylor（英格蘭）



2025年8月15日

沙特大師賽4強 Vs Chris Wakelin（英格蘭）

*在第一局打出，打破長達七年的147荒。



2025年8月15日

沙特大師賽4強 Vs Chris Wakelin（英格蘭）

*在同一場比賽的第七局再打147，成為史上首名在同一比賽日、同一場比賽中打出兩次147的球員，並以49歲之齡成為打出147最年長的球員。

