桌球世錦賽外圍賽｜傅家俊次圈險勝過關後感言：每個球手都在戰鬥

傅家俊（Marco Fu）繼續征戰世界桌球錦標賽外圍賽，力爭8年後再次亮相克魯斯堡（Crucible），首圈他以10：1大勝泰國球后勒查露（Mink Nutcharut），今場面對19歲威爾斯小將利安戴維斯（Liam Davies）在領先9：5的優勢下被追平，緊張的決勝局雙方力戰至最後，傅家俊冷靜清枱反勝，以10：9再過一關，下場與另一威爾斯球手鍾斯（Jak Jones）力爭主賽圈入場券。



桌球世錦賽外圍賽｜傅家俊次圈險勝過關，將與威爾斯球手鍾斯（Jak Jones）力爭主賽圈入場券。（Getty Images/資料圖片）

桌球世錦賽外圍賽｜傅家俊次圈曾領前9：5 戰至決勝局險勝過關

傅家俊對利安戴維斯有個好開始，首局便打出一棒102度先下一城，利安戴維斯隨即還以顏色，接連4局不斷得分，首節取得5：4優勢。小休過後，Marco在第二節發揮水準，將比賽拉開至9：5。看似勝利在望，對手卻連追4局扳平，需要以決勝局決高下。

緊張的第19局，利安戴維斯率先有機會先獲40分，輪到Marco的機會幾乎追平比分又打失，分數在落後39：40時「輸餐士」。戴維斯再獲良機卻未能把握，領先57：39時，枱上剩下最後一隻紅波，他在窄位打失。傅家俊再次埋枱，冷靜把握機會，一棒30度清枱，以69：57反勝此局，並以局數10：9力克利安戴維斯，晉身外圍賽第3圈。

桌球世錦賽外圍賽｜傅家俊獲勝後感言，每個球手背後都有他們的故事。（Getty Images/資料圖片）

傅家俊：每個球手都有他們取勝的理由 每個人都在戰鬥

今場對兩位球手都十分重要，48歲的傅家俊昔日曾兩度晉身世錦賽四強，無奈疫情加上眼疾影響，近年從桌球界頂峰滑落，對上一次到克魯斯堡出戰世錦賽主賽圈已經要數到2017/18球季，而利安戴維斯今場落敗後，來季則要從職業資格賽（Q School）打起，因此賽後Marco感言：「每個球手都有他們的故事和爭勝的理由，今場對利安和我都非常重要。」

「這就是世錦賽如此特別的原因，它是球季最後也是最佳的賽事，每個人都在戰鬥。」Marco坦言，「我可以告訴你，在那裏比賽絕不容易，無論你是個新球手或是7屆世界冠軍也是如此。今場能夠獲勝，我真的感到很開心。」

Marco距離世錦賽主賽圈，尚差最後一關，外圍賽第三圈他會遇上另一威爾斯球手鍾斯（Jak Jones）。這位32歲球手絕對不易應付，他在2024年曾晉身世錦賽決賽，當時以14：18不敵威爾遜（Kyren Wilson）獲得亞軍。