世界桌球大獎賽｜趙心童「中國打吡」挫張安達封王　兼奪最高度數

世界桌球大獎賽（World Grand Prix）決賽由趙心童對張安達，上演一場「中國打吡」，雙方熟悉對方打法之下，下午環節局數如梅花間竹，戰至4：4平手。晚上環節重啟，趙心童開始稍佔優勢，終以10：6勝出封王，4度晉身排名賽決賽全數獲勝。

攝影：夏家朗



世界桌球大獎賽（World Grand Prix）決賽由趙心童對張安達，上演一場「中國打吡」。（夏家朗攝）

世界桌球大獎賽｜決賽上演「中國打吡」趙心童對張安達

世界排名第八的趙心童，為應屆世界冠軍，他贏得世錦賽後表現回落，表示目前仍在適應當上世界冠軍後的壓力。他在今次賽事回勇，首圈5：3淘汰「巫師」希堅斯，16強對沙比在落後1：4的絕境中連贏4局反勝，8強亦是戰至第9局才擊退韋基連。之後在11局6勝的準決賽以6：3挫肖國棟晉身決賽。

34歲的張安達首圈5：2擊敗世界排名第4的馬克威廉斯，16強再勝英格蘭球手鶴健士，8強在「中國打吡」贏吳宜澤之後，4強對另一同胞周躍龍打足11局才分出高下，決勝局張安達展示出色的防守，贏60：50晉級。

世界桌球大獎賽︱張安達在決賽下午環節與趙心童戰至4：4平手，待晚上環節再決高下。（夏家朗攝）

趙心童刷新一棒最高度數 下午環節與張安達戰成4：4

決賽兩位球手均用表現告訴大家他們為何能夠在今次賽事留到最後，趙心童以77：1先贏首局後，與張安達在局數上猶如梅花間竹，首次小休前戰成2：2。

第5局張安達打出一棒84度領先，趙心童隨即連續兩局均寫下century break，第6局一棒130度，第7局更以一棒145度，超越肖國棟在16強時的144度，刷新今屆賽事的最高度數，並獲得額外的10萬港元一棒最高度數獎金。

趙心童挫張安達封王 維持排名賽決賽100%勝率

第8局張安達再次打出一棒84度，在下午環節完成前追成4：4。兩位球手會稍為休息，至7時重新展開的晚上環節繼續，趙心童以85：31、75：0連下兩城，局數領前6：4，張安達追近一局，趙心童打出一棒111度再拉開至7：5。張安達再追一局，趙心童之後接連兩局先後打出一棒133度及66度，把局數改寫至9：6。他緊接以一棒131度，是他今次在決賽第5次打出一棒過百，以10：6勝出賽事。

28歲的趙心童，4度晉身排名賽決賽全數獲勝，包括去年的世界錦標賽。他日前表示，去年贏得世錦賽冠軍後，未能適應銜頭帶來的壓力遇上低潮，今次在香港出戰世界桌球大獎賽，終再度封王。

張安達多謝球迷支持：日後冀中國球手能踏上更大舞台

今次是趙心童首次來港作賽，他坦言賽前無想過能夠勝出，「我在第一輪及第二輪均差點便輸了，所以沒有想過。不過其他中國球手表現出色，給我很大鼓舞。」亞軍張安達賽後亦稱，「多謝大家支持中國球手，希望以後我們有更多機會踏上更大舞台。」