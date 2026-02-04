世界桌球大獎賽｜感受奧蘇利雲巨星風采　下午開賽仍吸引大量球迷

世界桌球大獎賽（World Snooker Grand Prix）首圈賽事，萬眾期待的奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan），在周三的賽事第二日下午1時出賽。一個要上班上學的平日下午時間，到底要多熱愛桌球才會來到現場觀戰？

已經50歲的奧蘇利雲，頭髮花白，身手亦無復巔峰期，不過「火箭」魅力依然，吸引約4、5成觀眾入場，亦是一眾本地與海外傳媒的最大焦點。

攝影：梁鵬威



世界桌球大獎賽｜星期三下午1時，奧蘇利雲仍吸引到不少球迷入場。（梁鵬威攝）

星期三下午1時，世界桌球大獎賽次日有以下4場賽事同時上演：

奧蘇利雲 對 奧干洛

尼爾羅拔臣 對 鍾斯

韋基連 對 塔猜亞

加利威爾遜 對 斯佳輝



奧蘇利雲下午1時仍吸引大量球迷 羅拔臣一戰門庭冷落

一看戲碼，球迷大概是從奧蘇利雲，與賽事應屆冠軍羅拔臣之間的選擇。入場觀眾用腳「投票」，在這個大部人仍在上班、上學的時間，在1號球桌的「火箭」對奧干洛一戰觀眾席仍近乎半滿，現場氣氛一流。

好奇步向羅拔臣對鍾斯的2號球桌，觀眾席門可羅雀，目測人數不超過10人。場面與氣氛跟奧蘇一仗相去甚遠。事實上，羅拔臣去年6月同樣成為「香港人」，繼奧蘇利雲及卓林普之後，成為第三位取得香港居民資格的世界頂級桌球手，可是這位靚仔球手的受歡迎程度，一與奧蘇利雲相比，便形成殘酷的對比。

世界桌球大獎賽｜羅拔臣一仗只有少量觀眾入場。（梁鵬威攝）

令全體記者抹一把汗的一戰

兩大巨星在比賽初段均陷入掙扎，同樣先落後2局，奧蘇利雲以5：3反勝，羅拔臣終以1：4首圈止步。這個昨日抵港的澳洲球手一臉倦容，全場打不出水準，衛冕失敗，賽後亦未在媒體中心亮相。

奧蘇利雲對上一次贏得排名賽已是2024年1月的世界桌球大獎賽。近年他參加的排名賽事愈來愈少，2024/25球季出戰7項排名 賽全數「食白果」，2025/26賽季至今僅參加過5項排名賽，同樣未嘗冠軍滋味。當他落後0：2的時候，媒體中心內一眾記者大概都在擔心他會出局，幸好他在劣勢中重拾手感，終反勝5：3。

世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲賽後大談香港美食。（吳慕兒攝）

奧蘇利雲賽後談笑風生 輕鬆面對比賽

全世界都為替他感到緊張，奧蘇利雲賽後在記者會一臉從容，對於今場先落後兩局，贏得驚險，他直言，：「我必須接受自己不再是昔日那個好球員，只能盡量搾乾檸檬餘下的果汁，但我仍享受比賽」。

他亦指出，「我總是較任何球手打更少比賽」，想預留時間陪伴子女，因而不會再如昔日般每周出戰，「我只會在想打球的時候、覺得有機會贏的時候才出賽」。

+ 5

明顯較上次訪港「發福」 奧蘇利雲熱愛香港美食

今場是奧蘇利雲2024年10月成為「香港人」後，在香港「主場」出戰的首場賽事，「感覺很好，很開心能夠勝出。」他表示，「10年前我與希堅斯較其他球手水平高出一截」，如今球壇擁有大量年輕好球手，尤其是一班中國球手。早已贏盡各項大賽，奧蘇利雲沒有談及自身在桌球上的大計，反而對新世代球手的話題更有興趣。

對比2022年10月在香港桌球大師賽與傅家俊在紅館一戰，奧蘇利雲今次明顯心廣體胖，發福不少。那年他來港時曾特別到港島著名行山徑金督馳馬徑跑山，成為「香港人」後「火箭」卻只談香港美食，自言擁有一個意大利母親令他一直熱愛美食，「我不喜歡奢華的東西，享受做簡單的事情，我喜歡吃鴨，我記不起（店舖）名字，他們的茶也特別好喝得令我着迷。」

世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲畀面出席傳媒日活動，與參賽球手一起上山頂參觀。（WST）

+ 1

世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲表情多多。（梁鵬威攝）

世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲。（梁鵬威攝）