世界桌球大獎賽｜趙心童大戰勝希堅斯　第8局戰至爭至尊精彩一幕

世界桌球大獎賽（WST World Grand Prix）首圈賽事最強戲碼在次日出現，應屆世界冠軍趙心童大戰4屆世界冠軍希堅斯（John Higgins）。雙方均未能發揮出最佳水準之下，局數梅花間竹互有領先，當趙心童局數領先4：3，關鍵的第8局雙方戰至65：65平手，要打黑波「爭至尊」決勝，最終希堅斯搏球打失後，趙心童打入「黑柴」，以72：65勝出，以局數5：3勝出比賽晉級。

賽後他談到去年贏得世界冠軍後的壓力，表示目前仍在找方法適應，未來仍力求進步，向世界頂級球手之路邁進。



世界桌球大獎賽｜趙心童與希堅斯成為首圈最精彩一戰。（WST）

首圈重頭戲趙心童大戰希堅斯梅花間竹互有領先

「75三傑」之一的希堅斯，已經50歲，面對年輕22年的趙心童依然不落下風。甫開賽已展現上佳手感，首局打出一棒62度，以90：30先贏一局。第二局趙心童一邊得分一邊防守，且戰且走之下以66：0追平1：1。

第三局早段紅波已遭炸散，希堅斯起break打出一棒60度，中袋、遠枱瓣瓣有的同時，白波走位不太靈光，仍能以60：13拿下此局再次領前。Pot波準繩的趙心童第4局打出一棒60度，以92：0勝出，小休前局數追平2：2。

第8局戰至爭至尊精彩一幕

第5局趙心童打出一棒121度，以121：6勝出此局，再次領前。第6局雙方多次搏球均打失失之下，希堅斯中段起break打出一棒44度，以65：10扳回一城，雙方戰至3：3再度平手。第7局趙心童一棒打至73度時打失，希堅斯有機會埋枱反勝，卻在得到17分時打失，笑着棄權，趙心童以73：17再勝一局。

第8局趙心童一路領前下，希堅斯不放棄，末段把握機會清袋後戰至65：65平手，雙方需要再打黑波爭勝，希堅斯搏失之下，Pot波較準的趙心童隨即射入黑波，以72：65贏下此局，並以5：3勝出賽事。

趙心童：仍在適應成為世界冠軍後的壓力

賽後來自深圳的趙心童，以廣東話受訪，直言：「今日狀態不太好，希堅斯亦給他很多機會，今日幾幸運」。他認為，從去年中贏得世界錦標賽至今，在壓力愈來愈大之下「發揮得唔係幾好」，感受到「世界冠軍的壓力」，趙心童不諱言「目前仍在尋找方法」應對。

趙心童自覺無法在心理上和技術上，各方面仍跟世界頂級球手有距離，因此目前在比賽不在乎輸贏，而是學習享受壓力，並嘗試在壓力中打出水平，「現在仍是學習的階段，贏輸都是好的經驗」，指出未來目標不是要贏多少個冠軍，「如果能夠在壓力中贏好多波，打出水平更重要。」

趙心童直言，仍在適應成為世界冠軍後的壓力。（WST）

「贏輸都正常，最重要打好自己波」

他分享，在香港有很多親戚，以往曾多次來港，然而今次挾世界冠軍銜頭來香港出戰排名賽，意義不一樣。

趙心童亦大讚主辦方的安排，多位參賽球手在賽事開始前的星期一獲安排到太平山頂遊覽，「對球員是很好的放鬆，酒店亦有很多義工」，令他在今次備戰得更好。明晚對沙比一戰，他指對方近期狀態大勇，這種比賽「贏輸都正常，最重要打好自己波。」

趙心童賽後向球迷致意。（WST）