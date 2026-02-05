世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲連續兩日嬲到咬爛tip 出局後現身簽名會

奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）口裏說「要接受自己不再是昔日那個好球員」，實際上他對個人表現仍着緊，世界桌球大獎賽（World Snooker Grand Prix）16強對肖國棟，他在第8局搏球打失後發脾氣，坐下來看着對手逐一消滅枱上的球，他用口咬爛球棒上的tip，這已經是他連續第二日這樣做。

攝影：梁鵬威



世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲連續兩日比賽期間咬爛tip。（梁鵬威攝）

奧蘇利雲連續兩日嬲到咬爛tip

奧蘇利雲連續兩日出場，今次賽事是他2024年10月獲得香港居民資格後，首次來港出戰排名賽。年屆半百的「火箭」，近年水準滑落，他直言按心情選擇出賽。周三（4日）首戰先落後兩局，即使後上5：3反勝奧干洛，比賽中途多次打失機會球，讓他沮喪得咬爛球棒頂端的tip。

今日16強對肖國棟，他再次落後兩局下追平，局數落後3：4的關鍵時刻，他在第八局有個追平良機，當時他只落後7：21，機會在手卻打失紅波兼「輸餐士」，奧蘇立即發了一下脾氣，坐下來的時候，再次張口咬爛tip。肖國棟順利贏得此局，並以5：3勝出比賽，奧蘇笑着與肖國棟握手後一臉不爽，顯然不滿意自己的表現。

奧蘇利雲賽後現身球迷簽名會

奧蘇利雲昨晚暢談以輕鬆心態作賽，更聲言：「我必須接受自己不再是昔日那個好球員，只能盡量搾乾檸檬餘下的果汁，但我仍享受比賽」。從他昨日到今日的身體語言可見，「火箭」對個人表現其實仍着緊，大概正是這份改不了的自我要求，他才會是7屆世界冠軍吧。

輸球的氣餒與沮喪，他不久已把心態調節過來，賽後如安排出席簽名會，以親切笑臉逐一與球迷簽名和合照。奧蘇利雲16強止步後，今屆賽事只餘下沙比（Mark Selby）一位前列洋將。