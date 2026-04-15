利物浦歐聯出局　法國前鋒艾基迪基腿傷嚴重　恐無緣世界盃決賽周

利物浦（Liverpool）主帥史諾（Arne Slot）在前鋒艾基迪基（Hugo Ekitike）於對壘巴黎聖日耳門（PSG）的歐聯比賽被擔架抬出後說，對方的傷勢「看起來非常糟糕」。



艾基迪基是在「紅軍」利物浦於香港時間周三（15日）凌晨的歐聯8強賽次回合，主場對「大巴黎」的比賽進行至第28分鐘後受傷。他當時痛苦倒地，按着右小腿下部，疑似跟腱斷裂。紅軍在這場比賽中再以0：2敗給PSG，最終以0：4的總成績出局。

歐聯8強戰，利物浦次回合0：2巴黎聖日耳門，總比分0：4被淘汰。（Getty Images）

史諾在被問到艾基迪基的傷勢時說：

看起來非常糟糕，但具體有多嚴重我現在還很難判斷。明天我們會做進一步檢查。再看看情況，但目前來看不太樂觀。

史諾此役讓艾基迪基與阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）搭檔鋒線，後者在去年12月腿部骨折後首次首發出場，沒想到兩人只拍檔不到半小時就被迫「拆夥」。

傷病成為紅軍本賽季表現低迷的重要原因之一，目前他們在英超排名第五，並將以無冠結束本賽季。

艾基迪基恐無緣代表法國出戰世界盃

史諾補充道：「本賽季我們已經多次遭遇球員受傷，但對他（艾基迪基）來說尤其艱難。沒有人希望受傷，尤其是在賽季這個階段。」

世界盃倒數不足60日，法國前鋒可能因傷病無緣世界盃決賽周。（Getty Images）

由美國、加拿大和墨西哥聯辦的2026年世界盃將在今年6月中開始，艾基迪基極有可能會因傷無緣代表法國隊參賽。

艾基迪基在去年7月從德甲球隊法蘭克福（Frankfurt）轉投利物浦懷抱，在各賽事為新東家攻入17個進球，在國家隊則出場八次，貢獻兩球。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】