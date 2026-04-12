17歲恩古莫亞閃耀利物浦終止連敗　打通左路領軍挫富咸︱英超

利物浦在英超、足總盃、歐聯吃下三連敗，之後還有高普年代主將羅拔臣亦宣布季尾離隊，低潮中晏菲路主場迎戰富咸，加上下周中有歐聯8強次回合生死戰的後顧，賽前不少人均看淡紅軍。

不過罕有獲正選上陣的17歲小將恩古莫亞（Rio Ngumoha）表現出色，在前線左路屢次突破，配合左閘羅拔臣頻頻出擊，二人猶如為球隊「打通任督二脈」，上半場他的「世界波」加上沙拿的入球，足以為利物浦鎖定2：0勝局，終止連敗。



英超︱利物浦對富咸一仗，17歲恩古莫亞光芒四射。（Getty Images）

17歲恩古莫亞季前熱身賽搶眼 史諾卻堅持長用加普捱批

利物浦再奪英超聯賽冠軍後，今季表現大倒退，教練史諾在正選陣容的「忽然頑固」，尤其是堅持以平庸的加普取代離隊的路爾斯迪亞斯踢左翼，成為球迷對他一大不滿。

多場季前熱身賽，包括香港球迷在內均親眼目睹17歲小將恩古莫亞狀態大勇，突破力強，可是史諾視若無睹，就算開季第二場作客紐卡素他在補時6分鐘才上陣，然後4分鐘後為紅軍攻入絕殺球，史諾依然未因而多給他上陣時間，加普的左翼正選位置不動如山。

英超︱剛宣布季尾離隊的羅拔臣，重獲正選，表現出色。（路透社）

三連敗後終變陣 恩古莫亞+羅拔臣為利物浦打通左路

去到季尾，英超衛冕無望，甚至連來季歐聯資格亦未必保得住；足總盃8強大敗予曼城出局；歐聯8強首回合對巴黎聖日耳門突然改踢三中堅，效果奇差下「幸運」負0：2……接二連三的劣績，史諾大概感受到下台的壓力，又或許是為留力踢歐聯次回合也好，總之今場對富咸終於變陣，恩古莫亞第二度獲英超正選，加上剛宣布季尾離隊的羅拔臣亦正選上陣，今季大部分時間一籌莫展的利物浦進攻線左路，立即豁然開朗，整支球隊的表現亦較近仗大有改善。

今場僅為羅拔臣第7場聯賽正選，他為球隊注入活力，不斷上前場助攻，加上恩古莫亞多次引球突破，上半場佔盡上風，然而富咸防守硬淨，進攻板斧不多的利物浦，攻勢總有隔靴搔癢之感。一切在36分鐘由全場最年輕的小將靈光一刻改變，恩古莫亞在左路殺入禁區，對手嚴防下扭動蛇腰，多次插花嘗試騙過對手，繼而在前面有兩個守將之下，右腳射出一記世界波，皮球彎過身前二人直墜遠柱「網仔」，富咸賓特尼奴只能目送皮球入網。

英超︱沙拿為利物浦射成2：0一刻。（路透社）

恩古莫亞、沙拿各入一球奠勝 獲主帥史諾盛讚

恩古莫亞的突破力不止打通利物浦的左路攻擊，連帶讓右路的沙拿，亦獲得較多進攻空間，4分鐘後恩古莫亞再次在禁區左路出擊，引來防守球員包圍前傳到門前，今場改踢正中鋒的加普，做好支點的角色傳予右路的沙拿，埃及之王窄位起腳得手，利物浦40分鐘領先至2：0。這是他宣布季尾提早離隊後，在晏菲路的首個入球。

兩球在手，下半場史諾一如所料戰術變得保守，70分鐘已盡數收起域斯、費林邦和恩古莫亞，終順利2：0挫富咸全取3分。賽後史諾大讚恩古莫亞不是只有花巧，亦能取得入球，「我不認為任何人對他攻入在晏菲路的首個入球感到意外，他擁有如此特別的質素，在單對單情況下主導對手，在現下的足球界已不再常見。」

英超︱恩古莫亞在晏菲路的處子入球便是一球「世界波」。（Getty Images）

2024年從車路士青年軍轉投利物浦的恩古莫亞，賽後表示，「利物浦對我來說是世界上最大球會，能夠在這麼年輕便獲得正選，獲得主帥和所有球員信任，感覺真的太好。我會繼續努力工作，繼續推動自己，再次進發。」