曼聯負列斯聯　「矮馬」扯頭髮被逐　卡域克痛罵球證錯判︱英超

曼聯主場對列斯聯全失3分，今仗一大焦點是紅魔守將利辛度馬天尼斯56分鐘領紅牌被逐，當時落後兩球的曼聯在下半場多部分時間均需以10人應戰。

賽後曼聯主帥卡域克極度不滿球證，指出那是他所見過「其中一個最差」判決。



英超︱曼聯守將利辛度馬天尼斯扯一扯卡維特利雲的頭髮，56分鐘領紅牌被逐。（路透社）

奧卡科上半場梅開二度 列斯作客2：1挫曼聯

今場需要爭分護級的列斯聯，明顯戰意更旺盛，前鋒奧卡科（Noah Okafor）上半場梅開二度，列斯聯半場領先兩球。

下半場戰至56分鐘，馬天尼斯（Lisandro Martinez）扯卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）頭髮，主球證泰亞尼（Paul Tierney）向馬天尼斯出示紅牌，VAR示意泰亞尼到場邊睇慢鏡，他檢視後宣布馬天尼斯扯對手頭髮屬暴力行為，以紅牌將他驅逐出場。即使卡斯米路69分鐘為曼聯攻入一球，紅魔主場下仍以1：2敗陣。

英超︱曼聯主帥對球證判馬天尼斯出場極度不滿。（路透社）

卡域克大罵：那不是扯，也不是拉，不帶攻擊性，那是史上最差判決之一

曼聯主帥卡域克對馬天尼斯紅牌被逐極度憤怒，「這個判決是我見過歷來最差勁之一」，直指球證容許卡維特利雲將手臂揮向馬天尼斯面上，然後竟把「受害者」驅逐離場，「真是很震驚」，「我甚至不知應怎樣去形容，那不是扯，也不是拉，它不帶攻擊性，他觸碰一下然後就被趕出場。」

向來說話不多的卡域克，今次忍不住大爆發，「最差勁的一點是，他被送到場邊有機會推翻一個明顯的錯誤判決，卻沒有那麼做。真是很震驚。馬天尼斯只是失平衡而已。」從慢鏡可見，卡域克所言非虛，當時兩個球員正在爭頂，佔身高優勢的卡維特利雲右臂揮往身後的馬天尼斯面部，同時馬天尼斯左手亦抓着對方的頭髮末端。可以說，兩個球員都有犯規之下，判罰其中一方紅牌的決定值得商榷。

英超︱列斯聯擊敗曼聯全取3分，對護級大有幫助但仍未穩陣。（路透社）

列斯聯護級成功在望？ 還看餘下4場護級戰

曼聯落敗後，仍以55分排在聯賽榜第三，不過這3分對列斯聯來說卻極度重要。賽前列斯聯與森林、韋斯咸和熱刺之間只有3分內差距，全取3分後，4隊同樣打完32輪賽事，列斯聯以36分站穩第15位，較森林多3分，較韋斯咸多4分，較熱刺多6分，稍為拉開比分無論實際上或心理上在這個護級重要關頭都非常關鍵。

今場是列斯聯45年來首次在奧脫福取得的聯賽勝仗，列斯聯主帥法基賽後直言感覺「如釋重負」，「很累，鬆一口氣，為球隊感自豪。」他續稱，「我們到達球季關鍵時刻，保持冷靜及踢出部署實在非常重要。」

列斯聯餘下6場英超，有4場都是護級大戰，周六先會在英超面對榜末的狼隊，作客般尼茅夫後，4月26日足總盃4強大戰車路士，最後4場聯賽對手分別為排第19的般尼、排第18的熱刺、排第17的韋斯咸和白禮頓。狼隊、般尼或許經已「無得救」，惟仍可左右哪隊降班，而對熱刺及韋斯咸的兩場均為足以影響大局的「6分波」，因此就算今場列斯聯全取3分尚未「安全」，最後6場尤其是面對4支護級對手仍必須盡量搶分。