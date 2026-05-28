歐協聯｜禾頓攻守兼備成決賽MVP　卻落選英格蘭世盃大軍杜慈捱轟

水晶宮以1：0擊敗華歷簡奴，成功問鼎歐協聯冠軍，奪隊史首座歐戰錦標，陣中22歲中場新星禾頓（Adam Wharton）發揮驚艷。然而，這位決賽MVP被排除在英格蘭國家隊世界盃26人大軍名單外，令主帥杜慈（Thomas Tuchel）的選人眼光再次惹來外界強烈質疑。



今屆歐協聯決賽全場唯一入球來自於禾頓製造，下半時第51分鐘，禾頓外圍勁射，華歷簡奴龍門巴達拿（Augusto Batalla）撲出，桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）才有門前「執雞」補中機會，為水晶宮奠定勝局。

禾頓榮膺歐協聯決賽MVP。（Getty Images）

歐洲足協官方將禾頓評為決賽MVP。體育媒體Goal.com賽後球員評分顯示，禾頓憑藉出色、精湛傳球獲得8分高分，列全隊之首。

這位英格蘭中場連續兩季幫助這支非傳統強豪，甚至一度於聯賽護級區掙扎的水晶宮拿下足總盃及歐協聯兩座極具份量的冠軍獎盃，以證明他為球隊帶來成功的可能。可惜，禾頓在梳理、組織進攻中的貢獻，以及出色的身體條件、具備高空球能力、有效破壞對方進攻的防守能力等，並未得到英格蘭領隊杜慈的賞識，寧願帶上老將佐敦軒達臣（Jordan Henderson）。連續兩屆歐協聯決賽的年輕MVP，均不入杜慈法眼。（上屆MVP為車路士高爾彭馬）

英格蘭前主帥荷杜（Glenn Hoddle）為禾頓抱不平，他在接受《TNT》訪問時大讚禾頓傳出關鍵球的能力是現在英格蘭隊中少數球員具備的。「驚訝英格蘭名單沒有他，他在比賽中展現自己的特點：拿球、傳球、創造機會，水晶宮並不在最佳狀態，但他一直在做正確的事。」

名宿對禾頓落選英格蘭大軍名單表示不解。（Getty Images）

前水晶宮隊長祖爾禾特（Joel Ward）受訪時力撐後輩：「杜慈選擇禾頓會是明智的決定，他完全有質素和能力入選。」