世界盃2026︱英格蘭公布大軍名單　杜慈：不一定要選最有天份球員

英格蘭男足國家隊主帥杜慈（Thomas Tuchel）公布世界盃決賽周26人大軍名單，不止早前已承認落選的曼聯孖寶馬古尼、梳爾，以及各大媒體洩露的科頓和彭馬，就連死球專家、效力皇馬的阿歷山大阿諾特同告落選。

杜慈在記者會上解釋，他不一定要選最有天份的球員入隊，而是要建立一支可能下的最強球隊，豪言有信心領軍奪冠。



世界盃2026︱英格蘭公布大軍名單，主帥杜慈豪言有信心領軍奪冠。（路透社）

杜慈解釋選人準則：「團隊才能奪冠」

英格蘭在本港時間下午4時45分直播公布26人大名單，主帥杜慈揚言：「從第一日起我們已很清楚，要嘗試去挑選和建立一支可能下的最強球隊。那意味着我們不一定要去選擇和收集26個最有天份的球員。」

「團隊才能贏得錦標，就是如此簡單。今個夏天，我們必須盡力建立一支團隊，緊記這點，我們選擇了一支非常平衡的球隊。」

世界盃2026︱英格蘭公布大軍名單，主帥杜慈杜慈解釋選人準則。（路透社）

33歲的曼聯中堅馬古尼在10小時前率先在社交平台發文，證實自己未能入選，「在經歷了這個球季後，我深信自己本可在今個夏天為國家隊扮演重要角色。對於這個決定，我感到無比震驚和難過。」這位修夫基年代的必然正選，今次繼2024歐國盃因傷落選後，連續兩項大賽未能出戰。他的曼聯隊友勞基梳爾（Luke Shaw）同樣落選。

比起年紀漸大、高峰已過的馬古尼和梳爾，相信菲爾科頓（Phil Foden）和高爾彭馬（Cole Palmer）兩位今季表現失色的英格蘭主力落選，較為令人意外。科頓與彭馬同為進攻中場，同出自曼城青訓，二人在兩年前歐國盃為英格蘭的重要球員，科頓在決賽中正選登場，彭馬後備入替為英格蘭入球。

可是二人今季狀態下滑，科頓已失去曼城必然正選位置，杜慈曾在與烏拉圭友誼賽中，於下半場將科頓換下，並在賽後稱：「他很難發揮出全部實力，並不保證他一定會出現在世界盃名單中。」

科頓不入英格蘭世界盃大軍名單。（Getty Images）

當時入替科頓的正是彭馬，今季他受到傷病影響，25場聯賽攻入9球，較前兩季有所下滑。杜慈在3月底熱身賽中給予二人不少機會，對陣日本一戰，二人獲得正選但表現平平。

彭馬今季受受病影響狀態下滑。（Getty Images）

英格蘭2026世界盃26人大軍名單：

門將：比克福特（Jordan Pickford／愛華頓）、甸恩軒達臣（Dean Henderson／水晶宮）、查福特（James Trafford／曼城）

後衛：列斯占士（車路士）、利維文圖（Tino Livramento／紐卡素）、馬克古希（Marc Guehi／曼城）、干沙（Ezri Konsa／阿士東維拉）、史東斯（John Stones／曼城）、昆沙（Jarell Quansah／利華古遜）、奧拉利（Nico O'Reilly／曼城）、丹般恩（Dan Burn／紐卡素）、史賓斯（Djed Spence／熱刺）

中場：迪格蘭賴斯（Declan Rice／阿仙奴）、艾利洛安達臣（Elliot Anderson／諾定咸森林）、比寧咸（Jude Bellingham／皇家馬德里)、 軒達臣（Jordan Henderson／賓福特）、羅傑斯（Morgan Rogers／阿士東維拉）、明奈（Kobbie Mainoo／曼聯）、伊斯（Eberechi Eze／阿仙奴）

前鋒：哈利卡尼（Harry Kane／拜仁慕尼黑）、艾雲東尼（Ivan Toney／艾阿里）、 奧尼屈堅斯（Ollie Watkins／阿士東維拉）、沙卡（Bukayo Saka／阿仙奴）、馬度基（Noni Madueke／阿仙奴）、拉舒福特（Marcus Rashford／曼聯，外借巴塞隆拿）、 哥頓（Anthony Gordon／紐卡素）