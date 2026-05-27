世界盃2026｜英媒借AI重選決賽周大軍名單　10名杜慈棄將受青睞

英格蘭主教練杜慈（Thomas Tuchel）日前公布最終出戰美加墨世界盃的26人大名單，狠心棄用菲爾科頓（Phil Foden）及高爾彭馬（Cole Palmer）等多位頂級球星。有英國媒體利用AI大數據模型重選英軍名單，結果僅16人與杜慈選擇一致。



英國《每日郵報》利用AI球探平台The PLAIER，以全球逾200個國家、超過30萬名球員的大數據資料庫為依據，按團隊在球場上取得成功的可能性，而非個人能力，替英格蘭重選26人大軍。

結果顯示，杜慈認為最佳位置不明確的菲爾科頓，以及狀態不佳的高爾彭馬在列，取代佐敦軒達臣（Jordan Henderson）、明奈（Kobbie Mainoo）以及摩根羅渣士（Morgan Rogers）。至於其餘鋒線人選，AI與杜慈的看法基本一致。

備受爭議的菲爾科頓與高爾彭馬出現在AI給出的大軍名單中。（Getty Images）

不過，兩者在防線選擇上存在巨大分歧，防線遺珠阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）、早前因落選而直言「震驚與心碎」的中堅哈利馬古尼（Harry Maguire），連同李維士鄧克（Lewis Dunk）、達高斯基（James Tarkowski）成為AI組成世界盃防線的最佳選擇。

門將方面，AI對尼克普比（Nick Pope）青睞，而不是在曼城打後備的查福特（James Trafford），以上體現AI與杜慈在防線用人邏輯上的大不同，但究竟誰是誰非，只能靠世界盃賽場的成績來證明。

杜慈與AI共同選擇：



門將：比克福特、甸恩軒達臣

後衛：列斯占士、利夫拿文度、馬克古希

中場：艾利洛安達臣、迪格蘭賴斯、祖迪比寧咸、伊比爾治伊斯

前鋒：布卡約沙卡、馬度基、安東尼哥頓、拉舒福特、哈利卡尼、奧尼屈堅斯、艾雲東尼



其餘人選AI選擇：

門將：尼克普比

後衛：阿歷山大阿諾特、李維士鄧克、達高斯基、哈利馬古尼

中場：利維斯賀爾、居迪斯鍾斯、高爾彭馬、菲爾科頓、禾頓



杜慈現時名單：

門將：查福特

後衛：丹般恩、安斯干沙、尼高奧萊利、昆沙、迪積史賓斯、史東斯

中場：佐敦軒達臣、明奈

前鋒：摩根羅渣士



另一方面，《ESPN》今日（27日）亦發表預測，在熱門中最有機會提早出局的球隊，英格蘭列第6位，理由是隊中只有哈利卡尼（Harry Kane）具備入球能力。自2024年以來，哈利卡尼在正式比賽中為英格蘭打入11個非十二碼入球，其他球員最多只有3個。傳媒擔心，杜慈會重蹈前領隊修夫基（Gareth Southgate）覆轍。

AI選出的名單僅16人與杜慈選擇一致。（Getty Images）

雖然大數據看似分析更加全面，但球壇歷史早已敲響警鐘。今年年初，前西班牙國家隊主帥摩蘭奴（Robert Moreno）在執教俄超球會索契時，就被球會前總經理踢爆因「過度沉迷ChatGPT」制定戰術、訓練甚至策劃球隊轉會，最終導致球隊表現差劣，遭到革職。當時AI曾給予他，28小時無休息的時間安排，更推薦了一個事後證實極之失敗（上陣10場聯賽0入球）的前鋒引援建議。