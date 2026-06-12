世界盃熱話︱新增「補水暫停」變吸金新商機？　香港網民大感不慣

世界盃2026決賽周再次在北美大陸上演，最大特色就是一個字——熱。今屆世界盃是歷來首次在決賽周所有比賽（104場）全數執行「補水暫停」（water break），國際足協指暫停是為保障球員健康和安全。

不過上、下半場各來一次3分鐘的暫停，亦帶來猶如美式足球中場休息那樣的龐大商機，對香港球迷而言，亦彷如時光倒流至80年代電視台在直播比賽期間插播廣告的奇怪回憶。



世界盃2026︱今屆世界盃是歷來首次在決賽周所有比賽全數執行「補水暫停」。（路透社）

決賽周首度全數比賽設「補水暫停」 上、下半場各3分鐘成新商機

事實上，國際足協（FIFA）去年同在美國上演的擴充版世界冠軍球會盃，已曾試行每場在比賽中途加設「補水暫停」，而今屆由美國、墨西哥和加拿大合辦的世界盃決賽周，則是首次國際大賽在全數賽事執行，分別在上半場的22分鐘，及下半場的67分鐘，分別各設一次3分鐘的「補水暫停」。

這6分鐘為直播商帶來商機賣廣告，而比賽現場電子屏幕出現「補水暫停」大字的同時，當然亦不放過落商業廣告的機會。世界盃首次出現「補水暫停」是2014年，賽事在巴西上演，16強荷蘭對墨西哥一戰氣溫超過攝氏32度，於是在比賽中途加入「補水暫停」，讓球員飲水降溫。由那場比賽開始，每場比賽會因應實際情況和需要，而考慮是否加設「補水暫停」。

世界盃2026︱「補水暫停」（water break）不是新東西，不過首次在決賽周全數賽事執行，比賽現場亦是品牌賣廣告的機會。（路透社）

分析員：廣告價值可比超級碗 香港有球迷不滿

S&P Global研究員Michael Johnson向路透社表示，增設補水暫停可能「非常值錢」，直播商甚至可收取與「超級碗」（Super Bowl）看齊的頂級廣告價錢，「美國觀眾早已習慣NFL的廣告模式，或是分開4節的NBA模式，他們已適應比賽中途休息，今次世界盃只是同一模式的延伸。」

傳統歐洲足球直播廣告只會在比賽前後及中場休息出現，惟獨立分析師Francois Godard認為，「就算是英國轉播商Sky也會對增設廣告時段感到非常高興」。可是在非美國市場的觀眾，對這種新廣告模式便不太受落，為香港直播今屆世界盃的Now TV，亦跟隨美國直播商的做法在「補水暫停」期間播廣告，令部分付費用戶為此在社交媒體發文抱怨，亦有球迷對比賽期間插播廣告大感不慣。

去年同在美國上演的擴充版世界冠軍球會盃，已曾試行每場在比賽中途加設「補水暫停」。（Getty Images）

昔日免費電視台曾在比賽中途去廣告

1980年代香港免費電視台直播足球賽事，除了比賽前後及半場休息，亦會在比賽進行期間加插廣告，這個情況在1990年意大利世界盃打破。該屆賽事由兩間免費電視台無綫電視（TVB）及亞洲電視（ATV）同時獲得轉播權，亞視推出「比賽期間不播廣告」先河打破無綫慣性收視，此後各電視台採取相同做法，足球比賽中途去廣告的情況基本上已絕跡。想不到來到2026年，卻因為新增的「補水暫停」，而再次要在比賽中途被迫睇廣告。

從直播到廣告收入，世界盃從來都是一盤大生意。上屆決賽阿根廷對法國一戰全球多達14.2億人收看直播，吸金力可想而知。單是今屆決賽周由32增至48隊，賽事由64場大增至104場，足足多了40場比賽，從直播到廣告收入均有助益。根據FIFA 2026年財務預算，此舉會幫忙FIFA年度收入增至89億美元，當中電視轉播貢獻當中44%。

FIFA並未為「補水暫停」是否在各項國際大賽恆常化表態，不過2030、2034未來兩屆世界盃決賽周，前者由西班牙、葡萄牙及摩洛哥合辦，後者由沙特阿拉伯投得，這些國家在6、7月氣溫均達攝氏30度以上的高溫。