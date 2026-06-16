劍擊亞錦賽｜港隊24人征印度　蔡俊彥爭衛冕　男花團體衝首冠

在香港主場舉辦的世界劍擊錦標賽前，港將們先出征印度新德里，參加一年一度的亞洲錦標賽。當中蔡俊彥力爭在男子花劍個人賽蟬聯亞洲冠軍，同時與張家朗等隊友衛擊團體金牌，力爭突破上年1金5銅的成績。



今年亞洲劍擊錦標賽在印度新德里上演，不少港將初次赴印度作賽，出發前已有不少挑戰，港將們在出發前才獲得印度簽證。印度的衛生問題同樣令人憂心，港隊成員準備飲用水﹑食物等物資。亞錦賽在周五（19日）開鑼，一連6日進行比賽，港隊將分批前往印度。

男子花劍無疑是今年焦點，上年稱霸亞錦賽的蔡俊彥，力爭蟬聯亞洲冠軍的寶座。蔡俊彥與張家朗兩大主力在不少訪問明言，以團體世界第一為目標，二人夥拍梁千雨及應屆世少冠軍何承謙出戰。港隊男花今季狀態大勇，花劍世界盃連續三站踏上頒獎台，世界排名升上第四，力爭首個團體亞錦金牌。

蔡俊彥。（中國香港劍擊總會）

17歲新星何承謙首戰亞錦賽

縱觀今年香港隊名單，6人是初次出戰亞錦賽，當中包括17歲的何承謙，此子今季大爆發，除了稱霸世少賽，更在早前的成年組利馬大獎賽殺入8強，今年首戰亞錦舞台，而15歲的女花小將梁殷僑，頂替膝傷的符妤名參賽，與隊友梁雅蕾同樣首次出戰。

何承謙：2026年少年組男子花劍金牌（FIE圖片）

2026亞洲劍擊錦標賽賽程

6月19（五）：男子佩劍、女子花劍個人賽

6月20（六）：男子重劍、女子佩劍個人賽

6月21（日）：男子花劍、女子重劍個人賽

6月22（一）：男子佩劍、女子花劍團體賽

6月23（二）：男子重劍、女子佩劍團體賽

6月24（三）：男子花劍、女子重劍團體賽



2026亞洲劍擊錦標賽香港隊名單

男子花劍：蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

女子花劍：鄭曉為、陳諾思、梁雅蕾、梁殷僑

男子重劍：方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

女子重劍：佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

男子佩劍：陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

女子佩劍：薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

