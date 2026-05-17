花劍大獎賽上海站｜何承謙16強止步　張家朗蔡俊彥先後負日本劍手

國際劍聯（FIE）花劍大獎賽今周末在上海上演，是今季最後一站花劍國際賽，男子花劍一共6名港將正賽圈登場，本文將持續更新香港劍手成績。



港隊男子花劍6名港將在上海大獎賽爭冠，蔡俊彥今站被列為頭號種子，首圈以15：5輕取德國劍手Luis Klein；應屆世少冠軍何承謙首圈再鬥中國小將鄒天一，「細孖」以15：10力克對手晉級。張家朗則對日本劍手永野雄一，可惜以14：15僅負，首圈止步。

細孖次圈鬥世界排名第10位的日本劍手飯村一輝，這名17歲港將與飯村激鬥，最後以15：14力克對手，殺入16強，與另一中國小將曾昭然碰頭，惜以9：15落敗。蔡俊彥則以6：15不敵日本劍手西藤俊哉。

花劍大獎賽上海站港隊成績



64強

蔡俊彥 15：5 Luis Klein（德國）

吳諾弘 5：15 Chase Emmer（美國）

鄭鐵男 12：15 SEO Yechan（韓國）

何承謙 15：10 鄒天一（中國）

張家朗 14：15 永野雄大（日本）

林浩朗 5：15 保路達捷夫（俄羅斯）



32強

蔡俊彥 6：15 西藤俊哉（日本）

何承謙 15：14 飯村一輝（日本）



16強

何承謙 9：15 曾昭然（中國）

