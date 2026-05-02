劍擊世界盃土耳其站｜蔡俊彥16強負意大利馬奇　張家朗首圈輸一劍

花劍世界盃土耳其站今周末上演，今天（2日）的男、女子個人賽，港隊在男花有蔡俊彥晉級16強，惜以11：15不敵意大利的馬奇，張家朗則於首圈輸一劍下馬。女子組方面，陳諾思躋身正賽64強，但不敵意大利的Carlotta FERRARI。



港隊男花有梁千雨及何承謙從小組賽晉級，與世界排名前16晉入正賽的「世一」蔡俊彥及張家朗起出戰。然而張家朗面對法國劍手Tyvan BIBARD，以14：15憾負，首圈止步；何承謙亦無緣晉級，他以7：15敗予意大利好手馬連尼。

張家朗。（中國劍擊總會）

蔡俊彥與梁千雨則在首圈奏凱。前者以15：10輕挫法國的Alexandre EDIRI，32強火併中華台北劍手陳致傑。梁千雨面對美國的James BOURTIS 打出氣勢，最終贏15：14，32強撼以獨立身份出戰的俄羅斯劍手保路達捷夫（Kirill BORODACHEV）。

蔡俊彥。（中國香港劍擊總會）

來到32強，蔡俊彥以15：11擊敗中華台北的陳致傑，梁千雨則命運迥異，實力與保路達捷夫有明顯差距，最終輸7：15，未能晉級。不過蔡俊彥在16強亦未能更進一步，以11：15不敵意大利的馬奇（Filippo Macchi），港隊男花全數出局，明天（3日）將出戰團體賽。

女子花劍方面，陳諾思是港隊於正賽的獨苗，可惜以12：13憾負意大利的Carlotta FERRARI，無緣次圈。