劍擊世青賽｜何承謙世少封王彌補上年遺憾　男花強勢證港隊實力

港隊花劍小將林浩朗與何承謙接連在世界青少年劍擊錦標賽登頂，香港隊首次同屆贏走兩面金牌，同時囊括三個組別的世界冠軍，足證男子花劍在世界舞台的實力。

上年與世少獎牌擦身而過的何承謙（細孖），今年最後一年出戰少年組，最終由頭贏到尾奪冠，當中8強大勝中國小將林佑龍，報回亞少決賽的一敗之仇，多得從師兄張家朗身上偷師。



何承謙在世少男子花劍奪冠。（FIE圖片）

本年度的劍擊世青賽在巴西里約熱內盧主辦，與香港相差11小時，連續兩日的早上時份亦收到好消息：林浩朗先稱霸青年組男子花劍，何承謙緊接在少年組男花奪冠，港隊一口氣連贏兩面世青金牌，是首次同年誕生兩名世界冠軍。

連同上年稱霸成年組世錦賽的蔡俊彥，港隊男花現時囊括三大組別的世錦賽金牌，不要忘記巴黎奧運金牌是張家朗的囊中物，即是現時各大賽的冠軍也是香港劍手。「好開心，我都可以追趕到師兄們的成績，而我們在各自組別都能夠稱霸，證明香港（男花）實力好勁，希望師弟們未來可以繼續有好成績。」

蔡俊彥成為香港史上首位世界冠軍。（中國香港劍擊總會圖片）

從上年11月開始的劍擊國際賽賽季，何承謙與林浩朗多次打出驚喜，正如「細孖」早前在秘魯站大獎賽殺入8強，接連擊退強手，坦言「林朗」前一日奪冠對他信心有幫助，「今季我們四出征戰，每次他（林浩朗）打得好，我都不會打得差，這是我們之間的有趣巧合。他在青年組當天很放鬆，最後贏得冠軍，我的心情也不太緊張，也是對我的一大鼓勵。」

林浩朗與何承謙先後世青賽封王，港隊首次同年贏兩金牌。（Instagram截圖）

何承謙的奪冠之路，僅得決賽一場面對韓國劍手Choi Jian時，錄得雙位數失分，不少場次大勝對手，當中包括8強面對中國小將林佑龍。兩人早前在亞少決賽碰頭，細孖力追至11：11，惜後段未能平反敗局，何承謙今仗卻贏得輕鬆，以15：4大勝對手晉級，除了戰術和心態上調整，細孖還袋了師兄張家朗的一句說話上劍道。

「上年（世少）8強止步，對自己的打擊頗大﹑低沉了一段時間，當時立志今年要上頒獎台。戰至8強，我知道沒有弱手，所以我專注在如何打好每一劍，而非着眼在獎牌上。（對林佑龍）在開賽前都有做準備，畢竟上次亞少決賽輸過，已想定幾個不同方法，之前記得張家朗曾說過，有時可以打『時間差』（編按：時機上非直接進攻），然後我就看他的影片學習，竟然真的在劍道做到了。」

決賽面對韓國劍手時失10分，是何承謙唯一一場失分雙位數的賽事。（FIE圖片）

17歲的何承謙以世界第一身份出戰今年世少賽，亦是少年組最後一舞，不少同齡強手也曾交手，他認為自己有能力擊敗任何人，加上上年的遺憾變成推動力，這面金牌更具意義，「最後一年奪金牌，完美告別少年組當然有意義，證明近大半年的努力沒有白費。」

何承謙與花劍隊的隊友將在周四（9日）黃昏抵港，細孖短暫留港數天便再踏征途，準備延期至月中的開羅站花劍世界盃。

何承謙以金牌完美告別少年組。（FIE圖片）

劍擊世青賽港隊獎牌得主：

+ 7

2026劍擊世青賽港隊成績



金牌

青年組男子花劍個人賽 林浩朗

少年組男子花劍個人賽 何承謙



銀牌

少年組女子佩劍個人賽 楊書涵

