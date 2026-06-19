世界盃2026｜美國女球證成史上第二人　誕三女後毅然踏上執法之路

足球場上除了兩軍各自的11人外，球證充當着重要角色，如何管理賽事﹑跟上比賽節奏，過往男子球賽大多由男球證執法。今屆世界盃的52名球證中，兩名是女球證，美國人彭素（Tori Penso）正是其中之一，她被委任執法捷克對南非的分組賽，而整個球證團隊也是女性，是世界盃史上第一次全女班執法。

彭素的執法生涯，從年少時賺外快說起，誤打誤撞成為世界盃球證。



彭素。（路透社）

今屆世界盃的52人球證團隊中，彭素與墨西哥的加西雅（Katia Itzel Garcia）是少數，兩人是少有的女子主球證。來自美國的彭素獲委任為分組賽捷克對南非的球證，繼上屆法國的Stéphanie Frappart後，成為世盃史上第二名執法的女球證。

瑪奧（Brooke Mayo）與莉絲比特（Katie Nesbitt）擔任今仗的旁證，與彭素組成全女班的球證團隊，同樣是世界盃史上第一次。三名女球證同樣來自美國，這個陣容合作無間，曾經執法2023年女子世界盃決賽及同年的男子世界冠軍球會盃。

彭素在今仗出示三面黃牌，南非在下半場後段靠12碼追平，迪保荷莫高拿（Teboho Mokoena）一射中鵠，捷克的柏華蘇歷（Pavel Sulc）禁區內犯手球，捷克主教練古碧克（Miroslav Koubek）賽後坦言是不幸，他也接受這個12碼的判決。

彭素﹑瑪奧與莉絲比特這個球證組合合作無間。（Getty Images）

彭素曾擔任2023年女子世界盃決賽的球證。（Getty Images）

從2023年的女子世界盃，到今年的男子世界盃，彭素踏足大舞台，她毫不畏懼，「能夠被75000名球迷喝倒彩是我的榮幸。」彭素賽前受訪笑言，在球賽中鳴哨逾20年，她早已了解球證這份工作的本質，「球迷不會因你一個出色的裁決而高興，而球證從不會滿足所有人，至少一半球迷對你的決定感不高興....」彭素拿起哨子，就要承擔這哨子帶來的重擔。

彭素是世盃史上第二位執法的女球證。（Getty Images）

誤打誤撞展開球證生涯

彭素的執法生涯，從賺外快說起。來自美國佛羅里達州的彭素，與哥哥一同接觸做球證，當時的她只是為了賺外快，其後於佛羅里達的球會，一時踢波，一時執法，一路以來她也享受擔任球證的角色。在大學就讀市場學的彭素，繼續為興趣執法。

彭素的丈夫基斯（Chris Penso）同樣是職業球證，彭素在2019年誕下三名女兒後，當她觀賞女子世界盃時忽發奇想：「為何有女律師﹑女醫生，卻沒有女球證？」當彭素深思熟慮後，她毅然辭去本身的工作，決定踏上球證之路，努力在一年後有回報，她成為美職聯其中一名球證。

彭素面對男子球員投訴，處變不驚。（路透社）

一場賽事90分鐘，球證需要全程奔跑，體能絕不可少，累積體能從來沒有捷徑，「我與男球證接受相同的體能測試....」彭素坦言，她的訓練日程與運動員看齊，有規律同時配合高科技，每天2.5小時的訓練，每兩星期進行一次高強度的訓練，保持個人的速度﹑強度及力量，她也會找營養師，務求保持最佳的身體狀態。彭素在美國穿州過省執法﹑開會，她不會浪費任何一分一秒，她笑言有時在機場也會把握時間鍛鍊。

（路透社）

擔任球證長期受壓，彭素每天也進行伸展訓練，不只保持身體強健，也是她寶貴的私人時間，紓緩日常壓力，同時為每天作好打算。彭素也會花時間「做功課」，觀看球賽時幻想遇上某類球員時要如何應對，每一刻也為工作做好準備。

要在男性為主流的工作環境站立，彭素背後花了不少苦功，才可踏上世界盃的舞台。