劍擊女花世界盃｜陳諾思從失利中學習　歷暗淡一年更坦然更堅定

2024年仲夏，香港女子花劍代表陳諾思（Daphne）在巴黎大皇宮參加奧運會，20歲的Daphne緊接赴美留學，同時兼顧劍擊，過着「空中飛人」般的生活，難免需時適應，她跌出本地排名前四位，失落全運會的資格。

若以「豐盛」形容陳諾思的2024年，那麼2025年就是暗淡的一年，戰績上雖平平無奇，學業、劍擊雙線發展又看似吃力，她心裏卻感富足，從戰績上的低潮再學習，堅定地走自己的劍擊路。



陳諾思成為唯一打入香港站正賽圈的港將，今季3站全數打入第二日，首圈鬥世界排名第14位、美國劍手施古絲（Lauren Scruggs）。Daphne初段氣勢凌厲，打出一段5：1，以6：3領先完成第一節，Daphne第二節延續優勢至9：4，面對巴黎奧運個人銀牌得主，施古絲逐步調整，Daphne的被動打法不再奏效，氣勢被打斷，施古絲在第二節扭轉形勢，陳諾思落後11：12，第三節未能平反敗局，以11：15告負，首圈止步，結束今年的香港站，將於明日返回美國繼續學業。

陳諾思在香港站首圈鬥施古絲。（趙子晉攝）

戰畢上月的香港公開賽後，在美國西北大學就讀二年級的陳諾思先留港，校方要求她返美、不能錯過學期第一天，但Daphne今星期在香港出戰女子花劍世界盃，與教授多次電郵來往後，校方批准她錯過首個星期，免卻三日內「遊飛機河」之苦。

巴黎奧運彷彿是陳諾思的轉捩點，奧運後赴美升學，進入人生的另一章節，兼顧學業及劍擊，比賽填滿她的行程，密密集集的賽程中，Daphne堅持與同學一樣，每個學期讀4科。每個新學期，為了遷就不同賽期，Daphne需要與教授、校方周旋，有教授諒解，也有教授不解，甚至問她何不停學追逐劍擊夢。

陳諾思。（趙子晉攝）

「有人說我傻，但我真心喜歡劍擊及讀書....」陳諾思笑言。中學時期已習慣忙碌生活的她，本身以為更換環境後不好應付，原來實際情況沒有那樣糟，反而兩者是相輔相成，休學從來都不是她的選項，「雙線發展肯定是辛苦的，需要好好分配時間，但未至於吃不消，沒有萌生任何放棄的念頭，相信大學餘下數年也會繼續這種生活，始終校園生活難得，不時從劍擊中抽離，調劑在劍擊上的壓力，兩者之間有不錯的平衡，使我走得更加遠。」

2025年，陳諾思的比賽密密集集，既是最後一年參加青年賽，又要分身打國際賽，同時要兼顧美國大學賽事，四出征戰，同時需要處理學業，成績難免有影響。Daphne上年的世錦賽打入16強，上季國際賽最佳成績為32強，而兩次回港戰本地賽，同樣四強不入。

陳諾思的2025年，比賽密集卻在本地排名跌出前四。（趙子晉攝）

陳諾思本地排名跌出前四，失落全運會資格，同時無法打團體賽，旁人不禁為Daphne的成績感憂心，始終她也是奧運代表、亞運獎牌得主。從成績來說，無緣全運是個退步，她沒有為此找藉口，答得坦然：「就是打得不好，跌出前四只是結果....」作為運動員，努力練習是基本，成績上的高低起跌是無可避免，經過2025年，Daphne更理解這一點。

「勝負是競技運動的本義，總沒有人可以長勝，這是運動員生涯的必經階段，成績高低就是不斷發生。我都幻想過，若然有一天成績一落千丈，自己會否不開心？幸好自己性格比較樂天，有什麼問題睡醒一覺就是新的一天。」

換轉是15、16歲的陳諾思，也能否如此容易消化勝負？Daphne笑言想法一定不同，而且是想通了，而非為勢所逼而衍生的念頭，這一年更坦然面對失敗。即使Daphne感覺上自己在劍道上與上年差不多，但心態上不知不覺成熟了。

香港主辦世界錦標賽及名古屋亞運，必然是今年的兩大焦點，問及陳諾思能否參賽，她的心態如一，隨遇而安，「無論是大小比賽，有比賽當然想打，畢竟打得多必定有得着，但不會刻意強求，我在劍擊、學業上已花很多時間，我沒有時間再向自己施加壓力，只要有機會，我就會傾盡一切，就像今日一樣。」

（趙子晉攝）