亞運會2026｜從香港棒球啟發思考——我們能夠擁有正規棒球場嗎

【編按：香港棒球隊因為胡子彤入選而成為網絡熱話，然而接連大敗予韓國和中華台北，引發網民對於港棒水平的激辯。香港團體球類運動發展一直都值得討論，《01體育》特地重推本文，希望大家多關注香港棒球，在有限的空間裏，尋找不同的出路。】



七月看罷世界盃，八月又忙着收看日本的全國高等學校棒球錦標賽（俗稱夏季甲子園/夏甲）。夏甲是全球最熱烈的學界體育比賽之一，全國超過四千間高校的棒球校隊，在縣大會鏖戰連場，最終只有49隊能在所屬都道府中脫穎而出，昂首走進兵庫縣阪神甲子園球場。

夏甲今年來第108屆，看着能夠投出時速156公里的橫濱高校「怪物右投」織田翔希在4強淚別甲子園，最終由和歌山縣的智辯和歌山高校與群馬縣的健大高崎高校爭取標誌全國冠軍的大優勝旗，棒球小子在黑土場上揮灑熱血，總是那麼動人。

兩個月前，香港少棒也曾成為香港熱話。一班不足13歲的孩子於LLB 世界少棒U13亞洲盃不被看好，卻憑着鬥志和熱血連挫日本、中華台北和印尼，殺入冠軍賽，最終不敵勁旅韓國，奪得亞軍。

小球員令香港棒球被世界看見，只是佳績背後，香港棒球從少棒到成棒的整體發展，在資源匱乏下，未來仍有漫漫長路。



日本全國高等學校棒球錦標賽，超過四千間高校的棒球校隊，最終只有49隊能在所屬都道府中脫穎而出，昂首走進兵庫縣阪神甲子園球場。（Getty Images）

香港絕大部份「棒球仔」都曾參加香港少年棒球聯盟（Little League），像香港隊成員林澧謙，兒時就讀香港少數擁有棒球場的馬鞍山純陽小學，因而接觸棒球，並跟隨師兄參加Little League，由U12的Major級別打起，升上12至14歲的Junior級別。他亦曾入選Major All Star及Junior All Star，代表香港在APT（Asian Pacific Tournament）賽事與中華台北、韓國、菲律賓、印尼等隊伍，爭奪美國威廉波特世界賽的入場券。

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香港少棒早前於LLB 世界少棒U13亞洲盃連挫日本、中華台北和印尼，殺入冠軍賽，最終奪得亞軍。（Facebook：台灣世界少棒聯盟）

Little League後何去何從？

Little League的小球員大都是周六跟隨球會訓練、周日打比賽，「棒球人生」十分充實，然而Little League生涯完結後，隨之而來就是「人生的抉擇」。林澧謙說：「完成整個Little league生涯，就要面臨周末日再沒有比賽可以打；加上當時正值16、17歲，球員開始面對公開試及升學壓力，家長也未必支持子女繼續打棒球。」現役香港女子壘球隊總教練大島田，9歲從日本來到香港生活，打過幾年Little League，他期望成為全職棒球員，然而香港沒有職業聯賽，他便返回大阪讀高中，希望透過蓬勃的高校棒球尋找職棒機會。

林澧謙說：「打完Little league，就要面臨周末日再沒比賽的日子，加上公開試及升學壓力，家長未必支持子女繼續打棒球。」（新華社）

現役香港女子壘球隊總教練大島田，9歲從日本來到香港生活，打過幾年Little League，然而香港沒有職業聯賽，他便返回大阪尋找機會。（資料圖片；夏家朗攝）

當然，在這班小球員當中，部份具潛質的苗子會向香港隊進發，參與棒總的精英培訓、加入成人棒球隊，代表香港競逐東亞盃、亞運會等大賽，林澧謙和前港隊隊長譚浩賢（Benny）等港將，便是這樣一路走來。不過，成棒聯賽的球隊和比賽數目都比Little League少，以2025/26賽季男子甲組為例，只得6支隊伍，全季共16場比賽，橫跨10月至6月舉行。

擁有棒球場的香港學校寥寥無幾，馬鞍山純陽小學便是其一。（資料圖片；陳嘉元攝）

香港棒球隊隊長譚浩賢。（資料圖片；羅君豪攝）

成棒比賽數量不足 場地更是死症

比賽數量不足不是盲加對碰次數就能解決，因為場地是香港棒球永遠的「死症」。香港隊目前較「似樣」的棒球場就是藍田晒草灣，這亦是男子甲組聯賽及香港隊訓練的場地。場地由康文署規劃及管理，以棒球和足球共用為設計藍圖，所以外野就是一個足球場，跟我們平常看日職棒、MLB或其他國際賽的正規場地明顯有極大分別；場地使用時數亦必須按康文署規定，平衡棒總及公眾與團體需要，難以供港隊專門使用。

香港隊目前較「似樣」的棒球場就是藍田晒草灣，場地由康文署規劃及管理，以棒球和足球共用為設計藍圖，所以外野就是一個足球場。（維基百科）

林澧謙坦言：「藍田晒草灣的場地質素，甚至不如外國的普通社區球場。球場既沒有標準的全壘打牆，內野泥土質素更如同沙灘的沙石，地下甚至會冒出大過膝頭的石頭，這樣的場地質素，極易引致不必要的受傷。」

藍田晒草灣的場地質素參差。（資料圖片；馬熙烈攝）

成棒的另一癥結跟其他非精英的團隊項目無異——球員大都有正職在身，要不就像香港男子手球隊備戰去年的全運會那樣，全隊辭掉正職專心訓練和休息恢復，否則只能在工餘時間練習。香港男子棒球隊的練習時間由下午5時半至晚上10時，球員早出晚歸兼顧工作和高強度訓練，身體狀態可想而知；有時隊伍安排海外集訓和比賽，球員受制於工作，未必能夠請假隨隊，這些都是所有非精英運動員正面對的惡性循環。

至於今次少棒到台北參與U13亞洲盃，比賽費用由球員和家長承擔；平時Little League的場地維護、比賽組織等，亦由家長義工負責。

香港成棒球員大都有正職在身。（資料圖片；梁鵬威攝）

以Baseball 5作為認識棒球的入口

藉着今次香港少棒在U13亞洲盃打出佳績，棒球運動至少在Threads連日洗版，這項有一定門檻的運動，發展前路應何去何從？

前港隊隊長譚浩賢提到「簡化版」的五人棒球：「Baseball 5所需場地不像九人棒球那麼大，玩法安全，裝備簡單，這類新興運動十分適合推廣到學校發展。只要棒球人口提升，發展潛力自然會愈大。」世界棒壘球總會（WBSC）2017年開始以「城市運動」為包裝，大力推廣五人棒球。這項新興運動並非使用傳統實心球，而是空心軟膠球，毋須球棒和手套，每隊五名球員包括一壘手、二壘手、三壘手、游擊手和中外野手，只要有一幅平地能夠劃出邊長18米的正方形，便能用作比賽場地，玩法簡單安全。雖然五人棒球難跟正規九人棒球媲美，但作為認識棒球運動的入口，十分適合香港於社區推廣。今年10月31日在塞內加爾展開的青年奧運會，五人棒球更是比賽項目之一。

世界棒壘球總會（WBSC）2017年開始以「城市運動」為包裝，大力推廣五人棒球。（WBSC圖片）

世界棒壘球總會（WBSC）2017年開始以「城市運動」為包裝，大力推廣五人棒球。（WBSC圖片）

一場兩用的可能性？

前文提及的場地問題，要在香港找一片超過一公頃的土地去容納一個棒球場，的確不是易事。要是香港真的能奢侈地擁有一座棒球場，應如何物盡其用？外國的例子或許值得參考（至少不是直接將外野興建足球場……）。MLB班霸洋基的新球場2009年落成，同時是美職聯球隊紐約城的主場之一，2025年球季上演了12場聯賽，亦曾先後舉辦皇家馬德里、AC米蘭、曼城、車路士等表演賽。當用作足球賽場地時，工作人員會先剷平投手丘至與周圍草皮相同高度，繼而將大量特製的厚實天然草皮捲，嚴密地鋪在原本的扇形紅土區（一、二、三壘及跑壘線），以壓路機壓實並大量澆水，讓新草皮與原本的外野草皮完美銜接；同時卸下本壘後方的防護鋼網、移開部分球員席的頂棚，最後用綠色環保顏料暫時蓋住棒球場的白線，再噴上足球場的禁區與中圈白線，棒球場便變身足球場。

MLB班霸洋基的新球場2009年落成，同時是美職聯球隊紐約城的主場之一。（Getty Images）

MLB班霸洋基的新球場2009年落成，同時是美職聯球隊紐約城的主場之一。（Getty Images）

另一例子是日職棒球隊北海道火腿鬥士的新主場Es Con Field，這座於2023年啟用的複合式主場，集合球場與溫泉、酒店、露營區及釀酒廠等，2024年底曾舉辦Levanga北海道對三河海馬的B. LEAGUE職業籃球賽，在草地裝上移動式球場，再按照B. LEAGUE要求調整球場的光暗和室溫等。火腿運動及娛樂公司董事長小村勝當時說過：「以『跨運動』形式在場館舉行比賽已成為一種潮流，應積極引入這種突破傳統框架的做法。」

隨着U13亞洲盃落幕，香港少棒帶來的喜悅早已靜下來。曇花一現難以避免，但只有慢慢聚沙成塔，從擴大睇棒球、打棒球的人口基數開始，棒球在香港才得以擺脫小眾運動的標籤，當有更多苗子參與更專業的訓練，香港棒球才有條件繼續進步。林澧謙認為：「希望令到更多社會大眾關注棒球這項小眾運動，政府亦投放更多資源，全面推廣社區棒球，增加棒球人口基數。始終中日韓台的棒球人口比香港多好多，他們從過萬人挑選最好的球員參賽，香港只能從幾十人中挑選，實力差距會愈來愈大。」今年初的財政預算案，政府提出向「藝術及體育發展基金」的體育部份注資12億，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，政府將強化對隊際項目運動員的培訓。

下一個支持香港棒球的機會，就是9月的名古屋亞運，港隊在過去兩屆均以第6名衝線，表現絕不失禮。譚浩賢寄語：「每一位代表香港參加比賽的球員，認真打好每一埸波，將團隊成績放在第一位。因為有成績，社會才有聲音，香港棒球才可以繼續進步。」

香港男子棒球隊。（新華社）

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