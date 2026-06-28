世界盃2026｜比爾沙天才定瘋子?烏拉圭出局失控狂吼 名帥爭認恩師

兩屆世界盃冠軍烏拉圭含恨出局，主帥比爾沙（Marcelo Bielsa）在賽後訪問環節的狂吼，大概會成為大眾Meme圖的材料，也充分反映其「El Loco」（瘋子）的外號。只是，如哥迪奧拿、普捷天奴及利物浦新帥伊拉奧拿等眾多著名教練，都深受他影響；他是天才，還是瘋子，並不是那個瞬間的定格判定得了。



世界盃2026｜比爾沙賽後大發雷霆，「我對烏拉圭國家隊的貢獻是零。」（路透社）

生死戰前烏拉圭隊長華維迪傳率眾「叛變」

對西班牙的生死戰前，已傳出烏拉圭隊長華維迪率眾「叛變」，他們不滿比爾沙的操練量過重，也不滿全場狂奔的高位壓逼戰術；那位70歲老帥於是召開了大會，談了48分鐘。

但烏拉圭在對西班牙的賽場上，表現沒有改善，門將梅斯利拿的「牛油手」導致球隊落後0：1，令形勢雪上加霜。比爾沙更在被換出就收起了華維迪，也令這位皇家馬德里全能中場只能在後備席上以球衣掩着失望的臉。

世界盃2026｜華維迪57分鐘被換出時，以球衣掩着失望的臉。（路透社）

比爾沙賽後怒吼：「我對烏拉圭國家隊的貢獻是零」

烏拉圭在首仗0：1落後給沙特阿拉伯後，瘋狂逼搶，瘋狂進攻，多少體現了比爾沙的足球哲學，只是29次射門換來的一個入球，雖然取得1：1的和局，但已埋下出局的伏線。次仗對佛得角接二連三的犯錯，到最後一仗對西班牙已無力回天，3戰過後，僅得2分難逃出局厄運，難怪比爾沙忍不住發火。

「還不開始！」與其說比爾沙在賽後場邊的訪問環節等得不耐煩而怒吼，不如說他對球隊的碌碌無為感到憤怒。這名阿根廷老帥的訪問只用了30秒，他說：「我對烏拉圭國家隊的貢獻是零。」他補充：「記者們、烏拉圭的球迷們，你們所有人都想把所發生的一切歸咎於我，而我也必須承擔這責任。」

世界盃2026｜70歲了，比爾沙在球場內外還是火氣十足。（路透社）

上任初期連挫巴西阿根廷惹憧憬 終再次不歡而散

在2023年5月上任之初，比爾沙卻讓烏拉圭人充滿憧憬，在世界盃外圍賽接連以2：0擊敗巴西與阿根廷兩支南美豪強，然後又在翌年的美洲國家盃摘下季軍，前景看似一片光明。

不過，從比爾沙的履歷便看得出，這樣的好日子並不會長久，他過往執教的里爾、馬賽或列斯聯也好，最後都只會不歡而散。如果審視他的冠軍櫃，獎盃數目亦寥寥可數，紐維爾舊生會那個阿根廷聯賽冠軍、阿根廷在2004年的奧運男足金牌、列斯聯的英冠錦標，純粹用冠軍數目來衡量的話，他肯定稱不上傳奇教練。

世界盃2026｜梅斯利拿失誤，斷送烏拉圭的出線機會。（路透社）

哥迪奧拿曾拜訪詳談11小時 世界級將帥眼中的恩師

只是，哥迪奧拿會跟你說，無論比爾沙獲得多少座獎盃也好，他是一名傑出的教頭。哥帥在出道之初，專誠到了阿根廷探訪比爾沙，並在後者的牧場一口氣談了11個小時，話題當然只是足球。在哥迪奧拿心目中，沒有人比比爾沙更懂得足球；比爾沙卻說：「那是我們一生中唯一一次見面。我們聊了那麼長時間，話題也很多，表示我們相處得很愉快，但其實我並不掌握哥迪奧拿所不知道的任何知識。」

前阿根廷神鋒巴迪斯圖達肯定不同意比爾沙的說法，「（他）教曉我足球的一切知識」；事實上，哥迪奧拿之所以去找比爾沙，就是當他在意甲落班時，巴迪斯圖達對他說，如果他未來想成為一名出色的教練的話，就必須去找比爾沙談談。

比爾沙曾率列斯聯贏得英冠冠軍。（Getty Images）

手榴彈對付找晦氣球迷 助教屢把他鎖入廁所防「出事」

另一位阿根廷球員、現執教美國的普捷天奴表明，比爾沙對他而言，不僅是一名教練，而是人生導師，他還憶述當年比爾沙如何發掘他，「他在凌晨1時敲我家的門，為的就是想我去他執教的紐維爾舊生會試腳」，普帥續道：「試腳當天，我只踢了3分鐘，然後就被比爾沙換下，我問他我是否有什麼地方做不好，但他卻說，之後來簽約吧。」

這並非比爾沙最瘋狂的一次。1992年，當比爾沙執教紐維爾舊生會在一場比賽輸了0：6後，一班極端球迷（Ultras）上他家門找晦氣，然後他拿着一枚手榴彈，打開家門，跟那班球迷說：「還想聊嗎？」還有，當球隊敗陣時，他的助教團不止一次都會將他鎖在廁所裏，怕他暴怒下不知會做些什麼出來。然後，「瘋子」之名，不脛而走。

世界盃2026｜比爾沙到底是天才還是瘋子人言人殊，但熱愛足球之心從來未變。（路透社）

天才與瘋子人言人殊 艾瑪：「他令你成為更好的人」

比爾沙的做法跟大部分人的思維不太一樣，例如他今屆世盃去拍宣傳照時，只顧垂下頭，並沒有跟其他人一樣對着鏡頭做些趣怪動作，因為他認為：「我不是模特兒！」

今屆最終未獲比爾沙徵召的蘇亞雷斯亦說：「他的整個職業生涯一直都是這樣，你必須接受他這個樣子，並習慣以那種方式與他共事。」

同一個比爾沙，阿根廷名將「小丑」艾瑪卻說： 「在他麾下，你不只會成為一個更好的球員，還會成為一個更好的人。」

世界盃2026｜比爾沙對足球的貢獻絕不能以獎盃數目衡量。（路透社）

或者，比爾沙根本沒有天才與瘋子的概念，他就是他。然後，我想起了唐伯虎最為人熟悉的兩句詩：「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。」

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

截至香港時間6月27日下午1時。（01美術製圖）

世界盃2026｜分組積分榜及第三輪賽程：