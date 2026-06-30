世界盃2026｜德國加時頭槌被VAR吹走　拿高士文轟錯判：笑話

德國與巴拉圭戰至加時上半場，中堅莊拿芬泰希（Jonathan Tah）在加時上半場接應角球頭槌破網，最後球證翻查VAR並推翻入球，結果德國在互射12碼飲恨出局，主帥拿高士文直言裁判是笑話，而名宿們一面倒質疑這裁決，紛指「在英超是合法入球」。



德國與巴拉圭在法定時間打成1：1，爭議事件在加時上半場末段發生，德國中堅莊拿芬泰希接應角球，頭槌建功。來自摩洛哥的球證Jalal Jayed翻查VAR，事關巴拉圭門將基爾（Orlando Gill）與德國的安頓（Waldemar Anton）有接觸，這名德國守將疑阻擋基爾的去路，在撲救泰希的頭槌時失位。球證最後判安頓犯規在先，入球無效。

入球遭吹走，德國主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）激烈抗議，更因此領黃牌。德國在互射12碼不敵巴拉圭，32強止步。

德國主帥拿高士文。（路透社）

「當然，你可以說我們要採取不同方法應對巴拉圭的防守，但這絕對是合法的入球，被推翻完全是笑話。」拿高士文賽後炮轟VAR，這名少帥同時承認成績不合格，「我們在大賽中，如此多支隊伍也在32強出局，明顯無法達到一貫德國足球的標準。」

基爾與安頓碰撞，球證翻查VAR後推翻入球。（Getty Images）

基爾被阻擋後仍然跳起身試圖撲救，未能阻止足球入網。（路透社）

泰希的入球被推翻，賽後引起不少討論，為英國廣播公司擔任評述的名宿舒利亞（Alan Shearer），直言這判決「不可理喻」，指安頓只是輕輕一推基爾，質問這是否一個足以阻擋門將的動作。舒利亞認為安頓與基爾的身體接觸輕微，足球本來就是一項對抗性運動，如此太輕易倒地了。曼聯名宿舒米高（Peter Schmeichel）同樣認為這不是犯規，是基爾撞向安頓，直指球證錯判。

前德國中場根度簡（Ilkay Gundogan）同樣心有不甘，賽後發文表示，雖然對德國隊今場表現乏善可陳，但入球被吹走同樣氣憤，指出若入球發生在英超，根本不會被吹走。

根度簡表示不理解VAR判罰。（X@IlkayGuendogan）

錯失加時絕殺的德國隊最終倒在了互射十二碼階段。（路透社）

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