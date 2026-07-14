世界盃2026｜賴斯傷情好轉復操正選待觀察　英格蘭近完整陣容出擊

英格蘭對阿根廷這場世界盃準決賽備受關注，賽前英格蘭陣營傳來好消息，早前飽受腸胃炎和神經痛困擾的中場核心迪格蘭賴斯（Declan Rice）情況好轉，有望趕及上陣。主帥杜慈（Thomas Tuchel）為求謹慎，預計將留待賽前最後一刻才評估其健康評估，才決定這名大將會否正選上陣。



27歲的賴斯在8強對挪威時帶傷強撐正選上陣，惟效果極差，戰至半場便被入替。杜慈透露，賴斯賽前染上腸胃病毒，曾連續3天臥床，加上他近半年一直受神經痛折磨，多次帶着背部及大腿舊患作賽，先前已曾缺席對加納一戰，對陣剛果民主共和國時面露痛苦被換下，反復傷病令外界擔心他無法趕及出戰準決賽。

賴斯在對挪威一戰帶傷上陣，表現不佳。（路透社）

不過根據《天空體育》及《衛報》等的最新消息，「三獅軍團」由堪薩斯城的訓練基地移師至阿特蘭大後，賴斯情況好轉，已經復操。隊內軍醫將評估其身體狀況，最後才決定他能否上場。

英格蘭除昆沙與軒達臣外，其餘球員基本能夠出戰凖決賽。（路透社）

另外，杜慈曾透露多名球員在8強戰因天氣炎熱而抽筋，包括安斯干沙（Ezri Konsa）及因腿筋受傷示意要離場的尼高奧萊利（Nico O'Reilly），目前兩人已無大礙。現在除因危險動作被FIFA追加停賽的昆沙（Jarell Quansah），以及慶祝時跌斷手的佐敦軒達臣（Jordan Henderson），杜慈極大機會擁有一個相對完整的陣容來應付阿根廷，右閘列斯占士（Reece James）亦於對挪威下半場後備入替。