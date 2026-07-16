世界盃2026｜英格蘭無緣決賽威廉王子感失望　鼓勵將士昂首回家

在剛結束的2026年世界盃準決賽中，英格蘭慘遭阿根廷反勝，遺憾出局。威廉王子（Prince William）在賽後第一時間透過社交媒體發文，雖然他坦言對賽果感到「極度失望」（Gutted），但他鼓勵三獅軍團眾將「抬起頭來」，直言全英格蘭都應該為這支球隊的拼搏與付出感到無比自豪。



在英格蘭大軍遺憾出局後，威廉王子隨即在社交平台發文，並按照慣例在文末以代表其個人親撰的「W」字署名。威廉王子在文中寫道：「感謝場上場下的每一個人，感謝你們奉獻了一場精彩絕倫的賽事。你們展現的拼搏精神和信念激勵了我們所有人。這是英格蘭隊在歷屆賽事中最完美的陣容。昂首挺胸吧！」

威廉王子雖沒有親臨現場打氣，但第一時間通過社媒鼓勵英格蘭球員。（Reuters）

英國王室亦發文安慰球隊，於社交媒體上分享了一張隊長哈利卡尼擁抱祖迪比寧咸的相片，並配文：「向哈利卡尼和他的球隊表示慰問，雖然你們今天可能正在處理傷口，但你們仍然是國家的驕傲，你們終將再次崛起。」

英國王室對英格蘭球員送上安慰。（X@KensingtonRoyal）

作為英格蘭足總會長、兼足球鐵粉威廉王子，近年經常現身看台，觀看他支持的阿士東維拉比賽，不過今屆威廉王子與其他英國王室成員都沒有到場觀看本屆世界盃。威廉王子此前透露，只有英格蘭入決賽才會親臨現場。隨著英格蘭止步4強，現在威廉王子與本屆世界盃無緣，他上一次親身在看台支持英格蘭踢世界盃要追溯至2010年。

早前威廉王子表示欣賞英格蘭的進攻方式，「認為杜慈更傾向於大膽進攻，即使輸球，也是因為我們踢出了自己想要的風格。如果能入4個球，我們就入5個。我認為這是一種非常好的態度。」然而，今場凖決賽中，英格蘭55分鐘領先後，杜慈不斷換入防守球員，將防線愈退愈後試圖死守。結果，英格蘭在比賽尾段短短7分鐘內被阿根廷連入兩球完成逆轉，杜慈的保守戰術隨即惹來大批英格蘭球迷狂轟。