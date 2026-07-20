西班牙封王EA Sports連續5屆貼中世界盃冠軍　神預測背後靠大數據

撰文：威廉神
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隨着西班牙贏得2026世界盃冠軍，意味體育電子遊戲品牌EA Sports再次作出準確預測，已經是他們連續5屆命中，神準程度不禁令人咋舌。

世界盃2026｜EA Sports連續5屆貼中世界盃冠軍得主。（路透社）　

EA Sports在今屆世界盃決賽周開始前一星期，公布他們的預測，EA Sports再次透過旗下最新版本的足球模擬遊戲《EA Sports FC 26》為世界盃結果作推算，並聲稱「狂牛軍團」西班牙會繼2010年後，第二度捧起大力神盃。
由於EA Sports今屆之前，已先後在2010、2014、2018、2022連續4屆準確預測世界盃冠軍得主，因此當他們的冠軍預測帖文一出，當時隨即在各大社交媒體引發熱烈討論。

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世界盃2026｜EA Sports在決賽周開始前已預測西班牙今屆封王。（IG@easportsfc）

EA Sports連中5屆創神話　足球遊戲背後的大數據

這項預測之所以引起球迷甚至是國際體育媒體高度關注，並非單純的宣傳噱頭，而是因為 EA Sports 擁有近乎恐怖的「預言」歷史，該遊戲背後依靠一套強大的超級電腦模擬系統，利用成千上萬的真實球員個人能力值、球隊近期戰術數據、歷史對賽統計，再配合最新 AI 演算法，將整屆賽事參賽球隊進行模擬運算。

過去16年間，這套系統創造了體育預測界的神話，從2010年南非世界盃開始，它精準預測西班牙首次奪冠；2014年巴西世界盃，成功算出德國登頂；2018年俄羅斯世界盃，押中國際賽大熱法國；到了2022年卡塔爾世界盃，在阿根廷首場兵敗沙特阿拉伯的逆境下，系統依然準確預測球王美斯（Lionel Messi）最終帶領阿根廷封王，連中4屆的預測令不少網民驚呼「這根本是來自未來的劇透」。

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EA Sports以旗下王牌遊戲《EA Sports FC 26》成功推算西班牙繼2010年後第二度捧起世界盃。（facebook@EA SPORTS FC﻿）
今年的模擬報告中完全沒有出現「FIFA」或「World Cup（世界盃）」等官方字眼，而是以 「The World's Game」名義進行。（facebook@EA SPORTS FC﻿）

EA Sports再次成功預測西班牙奪冠

根據《FC 26》進行的數百次大數據模擬結果顯示，西班牙是出現頻率最高的奪冠隊伍，因此決賽周前預測他們將能史上第二度封王，結果再次成功命中。
不過模擬報告的細緻內容，與現實亦在出入的地方，當時EA Sports推算，西班牙陣中的19歲巴塞隆拿主將耶馬（Lamine Yamal）將會成為西班牙衝擊淘汰賽、持續晉級的核心球員，可是耶馬受剛傷癒復出影響狀態，雖然在西班牙今屆8場比賽均有上陣，可是只在分組賽對沙特阿拉伯曾攻入一球，亦沒有為隊友送上直接助攻。

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世界盃2026︱耶馬今屆只在分組賽對沙特攻入一球。（路透社）

告別官方光環　毋損「神預測」精準程度

有趣的是，今年EA Sports的模擬報告中完全沒有出現國際足協的簡稱「FIFA」或「World Cup（世界盃）」等官方字眼，而是以 「The World's Game」名義進行。事源2022年底EA Sports與國際足協（FIFA）因天價續約金談不攏而正式「分手」。

雖然失去官方大力神盃的真實模組，少了一份官方儀式感，但EA Sports所使用的數據不變，不會影響預測結果準確度。

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