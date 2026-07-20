阿根廷90分鐘0射門創尷尬紀錄　美斯世界盃生涯最後一戰零貢獻

撰文：吳慕兒
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2026世界盃決賽，「足球之神」美斯（ Lionel Messi）無法再顯「神蹟」，阿根廷奮戰至加時，還是以0：1不敵西班牙，衛冕失敗。39歲的美斯在世界盃賽場上的「最後一舞」，更領軍留下多項尷尬紀錄。

世界盃2026︱阿根廷90分鐘法定時間錄得0射門，創決賽尷尬紀錄。（路透社）　

阿根廷90分鐘內零射門　決賽球隊史上首次

美斯6戰世界盃，連同今屆在內3度入決賽，繼巴西名宿卡富後成為史上第二人。他在2014年領阿根廷入決賽，加時不敵德國飲恨；上屆以35歲之齡圓夢，互射十二碼挫法國贏得2022年冠軍，今屆再入決賽，戰至加時不敵西班牙，再度飲恨。

今場阿根廷受制西班牙的強勢，發揮在水準以下，鮮能創造任何攻勢，創下全場90分鐘0射門的尷尬紀錄。決賽及季軍戰前夕，阿根廷是今屆攻力最強球隊，7仗取得19個入球，可是西班牙今場控球率近7成，全場20次射門、12次中框，阿根廷連過半場的機會也不多。

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世界盃2026︱阿根廷門將達米安馬天尼斯全場作出11次成功撲救，寫下世界盃決賽新紀錄。（路透社）

120分鐘兩次射門0中框　達米安馬天尼斯11次撲救仍無用

全靠門將達米安馬天尼斯的神勇演出，阿根廷才能捱至加時，他全場作出11次成功撲救，寫下世界盃決賽新紀錄，但終在106分鐘守不住，由費倫托利斯射破大門。

阿根廷直到加時下半場、比賽去到117分鐘才有首次射門，美斯的窩利勁射省中馬連奴臉部令對方倒地，之後只得基利安奴施蒙尼在禁區頂的黃金機會，隨着他的射門一飛沖天，阿根廷120分鐘只得2次射門，而且均不中目標。

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世界盃2026︱美斯117分鐘禁區外起腳，才是阿根廷今場首次射門。（路透社）

美斯全場120分鐘射門0次中目標　今屆首場0入球0助攻

西班牙完全封殺美斯的「供應鏈」，根據Opta數據，阿根廷球王在比賽頭15分鐘只觸球一次，而且就是開球那一下。之後全場非常沉靜，直到加時戰至117分鐘才在禁區外首次起腳，而且亦是唯一一次，被馬連奴擋出後，終全場錄得0次射門中目標，以及120分鐘均未在對手禁區觸球的慘淡數據。

美斯今場33次傳球，成功率81.8%，4次開出角球，另有1次成功攔截以及4次被犯規。不過在對手成功凍結他之下，無法再次送出入球或助攻，是今屆賽事的第一次。 美斯今屆取得8入球4助攻，射手榜連續兩屆屈居麥巴比之後得第二名，在歷史射手榜，他亦被累積22球的麥巴比超越，跌落次席。今屆應為美斯最後一次參加世界盃，可惜在最後一場比賽無法留下印記，失敗而回，他在頒獎禮後難過得傷心落淚。

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世界盃2026︱美斯賽後落淚。（路透社）
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