美斯靚太見證阿根廷反勝英格蘭　性感主場戰衣極搶鏡︱世界盃2026

2026世界盃準決賽英格蘭大戰阿根廷戰情峰迴路轉，當美斯的「老闆」兼前英軍隊長碧咸由極樂變落寞，與家人沮喪離場，球場另一邊的包廂，再次捧丈夫場的美斯太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo），見證愛郎末段再次大發神威領阿根廷連續兩屆入決賽，與兒子們開心得眉飛色舞、手舞足蹈地慶祝。



美斯太太安東莉娜與兒子慶祝阿根廷獲勝。（IG）

英阿大戰場邊最受注目的除了前隊長碧咸一家，就是美斯家人的包廂。今日他的太太安東莉娜與3個兒子Thiago，Mateo和Ciro，再次清一色均穿上美斯的阿根廷10號主場球衣入場，安東莉娜穿上短身的女裝版，大曬曼妙身材。

阿根廷今屆世界盃由淘汰賽階段開始場場驚險，今場亦是在落後的情況下反勝，比賽末段美斯在7分鐘內送上兩個助攻幫助球隊扭轉乾坤，令全場阿根廷球迷興奮起來，安東莉娜與3個兒子大跳開心舞，與被隊友重重包圍慶祝的夫君隔空呼應。

目睹另一半再次驚險過關，安東莉娜不禁在Instagram帖文中寫上：「感謝神！阿根廷，一起衝吧！我們已晉身決賽！」

她再次用手機記錄丈夫球員生涯的珍貴一刻，之後在IG限時動態分享她從看台拍下的片段。美斯亦在IG分享感受：「我們晉身決賽！我們要再次竭盡全力，交出另一次偉大演出。多謝每一位相信這支團隊的人，去吧，阿根廷！」