世界女排聯賽香港站︱意大利傳奇教頭維拿斯高　伊高露背後守護神

意大利女排去年由世界女排聯賽（VNL）贏到巴黎奧運，意國女排首奪奧運獎牌便是金牌，關鍵不止擁有「扣球女王」伊高露（Paola Egonu）這面王牌，更重要的可能是邀得年逾古稀的傳奇主帥維拿斯高（Julio Velasco）出山。

今年新一季VNL，維拿斯高領軍重新出發，首站4連勝之後，來到香港亦先後擊退保加利亞、泰國和日本。對日本一仗，意大利在領先2：1優勢中遭追平，難得見到維拿斯高生氣的樣子。日本打出超水準，意軍鬥至決勝局三度加時才辛苦獲勝，周日（22日）壓軸大戰青春班底的中國女排，會否又要靠維拿斯高教練的聰明戰術取勝？



意大利女排請來傳奇教練維拿斯高（Julio Velasco）出山，首奪奧運獎牌便是金牌。（路透社）

曾領意大利男排登世界之巔的維拿斯高

意大利男排是史上最成功男子排球隊之一，女排亦長期處於高水平，2002年贏過世界冠軍，2007、2011兩次世界盃冠軍，7次女排大獎賽入三甲，可是今屆之前奧運會始終無緣頒獎台，只曾4次入八強，包括上屆東京奧運，到巴黎終於首度晉身決賽，並成功擊敗美國一舉贏得金牌，一大關鍵就是主教練。

馬辛迪（Davide Mazzanti）教練2017年領軍後意大利女排再次成為頒獎台常客，2018年世錦賽亞軍、2022年季軍，2021年重奪歐洲冠軍，2022年首奪世界排球聯賽（VNL）冠軍。馬辛迪2023年尾離任，意大利女排聘得曾帶領意國男排長居世界巔峰的傳奇教練維拿斯高（Julio Velasco）出山，去年意大利女排在VNL總決賽再度封后，並榮升世界排名第一。

維拿斯高帶領意大利女排首晉奧運決賽，並成功奪冠。（路透社）

戰術靈活多變出山領意大利女排奧運奪金

已屆73高齡的維拿斯高是阿根廷人，1980年代初曾出任阿根廷男排助教兩年，1989年當上意大利男排主教練，領軍取得史無前例的成功，贏盡世錦賽、世界盃和排球聯賽錦標，可惜1996年阿特蘭大奧運決賽力戰五局僅負荷蘭，獲得銀牌後，曾轉教意大利女排一年。

他教波逾40年，2019年宣布退休，2023年底卻獲邀出山，重掌意大利女排帥印。球隊在他領軍下表現更上層樓，戰術亦靈活多變，在VNL採用雙自由人的陣式出戰，由於奧運賽事規定場內只可派出一個自由人，他們在去年VNL總決賽階段回復較傳統的單自由人陣式，一樣能夠連過三關，先後擊敗美國、波蘭和日本奪冠。

維拿斯高與意大利女排主將伊高露彼此信任。（路透社）

助伊高露重返國家隊即登上高峰

意大利女排歷年幾乎贏盡大賽獎牌，就只差奧運未上過頒獎台，維拿斯高領軍下她們在巴黎奧運接連在淘汰賽以3：0擊敗塞爾維亞、土耳其和美國以無敵姿態奪冠，贏得極具說服力。當時意大利隊不是沒有隱憂，主將伊高露曾受歧視一度暫別國家隊，去年才回歸球隊，伊高露能夠重拾佳態，維拿斯高實在居功至偉。

「維拿斯高每天的課堂都是值得的，我們擁有強大決心和鬥志付出所有，就算只是微小的事情，甚至哪怕是並非我專長的事情」，伊高露讚揚，「他把球隊建立起來，結合每個人的長處，並嘗試遮掩潛在的弱點。在個人層面，他讓我感到安心。」

維拿斯高教練猶如意大利女排成員的另一個爸爸，深獲各隊員信任。（廖雁雄攝）

女排奪金不是1996年男排飲恨的救贖

1996年率領意大利男排在阿特蘭大奧運決賽飲恨，去年他帶領意大利女排奪金後，有傳媒問維拿斯高相隔28年後終獲得奧運金牌，是否感覺得到救贖，他的回應盡顯智慧，「不會，我的感覺不像巴治奧，他說射失那球十二碼之後內心失去平靜。他是應該感到平靜的，這種事情就是會發生。」

維拿斯高說，「（1996年意大利男排）那支球隊極度出色，奧運決賽以2分之差落敗，我早已接受，因為那就是運動的一部分。我從未因為贏不到奧運金牌而受困擾。」

維拿斯高助意大利女排贏得奧運金牌，但認為不是1996年只領男排獲銀牌的救贖。（廖雁雄攝）

如爸爸那樣默默在背後守護愛徒

1994年男子足球世界盃決賽意大利對巴西戰至互射十二碼，負責關鍵第5輪的主將巴治奧射失後意大利宣告落敗，4年後8強對法國又是戰至互射十二碼，他首個操刀射入，球隊依然要落敗，他常在說1994年射失那球十二碼的夢魘一直在纏繞着他。維拿斯高簡單一句話，便把巴治奧數十年的心結拆解，盡顯智慧與強大心理質素，他明顯已把這個特質注入球隊，成就一支韌力十足的意大利女排。

香港站意大利女排精銳盡出的同時，VNL賽季只屬早段，他不斷輪換球員，觀察新球員的同時也讓主力獲得休息機會。對日本一仗伊高露後段發揮欠順，他屢次果斷在關鍵時刻把她收起，意大利成功收穫勝利。維拿斯高猶如爸爸那樣默默守護愛徒，不會勉強只用上「成功方程式」，對麾下和場面觀察入微，難怪深獲伊高露和一眾成員信任。