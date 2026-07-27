巴西女足狂踢倒地球員頭部拳打勸交者　網民轟：根本是謀殺｜有片

巴西塞阿拉州（Ceara）一場五人制女子足球賽出現嚴重暴力事件，一名女球員在剷跌對手後，繼續朝倒地毫無防備的對手頭部猛踢兩腳，隨後更揮拳毆打上前阻止的球員。涉事球員現已被體育聯盟判處禁賽5年，其所屬球隊遭取消參賽資格，當地警方正在對事件展開調查。



事發於巴西舉行的五人制女子足球錦標賽揭幕戰，由RDJ Esport對陣As Resenhas隊。賽事進行至下半場，RDJ隊暫以1：0領先，RDJ隊球員在一次逼搶中被對手從踢跌，剷球者起身後，直接走向倒地不起，毫無防備的RDJ球員，朝其頭部連續猛踹兩腳。RDJ隊另一名球員見狀隨即衝上前試圖擋開施暴者並保護隊友，失控的施暴球員竟再揮拳重擊另一名勸架球員面部。場面陷入混亂，球證隨即腰斬比賽。

頭部遭受攻擊的球員賽後被緊急送往當地急症中心救治，所幸經檢查及治療後已出院，目前情況穩定。

當地體育聯盟對肇事者處以5年禁賽，禁止其參加該聯盟在當地舉辦的任何比賽。所屬球隊被取消了聯賽資格，其他涉事人員同樣受到紀律處分。當地警方已立案調查，正在進行問詢，以查明案件真相。當地檢察院密切關注此案，該機構在一份聲明中譴責了攻擊事件，並指出暴力行為違反了體育精神、相互尊重和尊重共存的原則，以及對運動員身體健康的侵犯。

巴西女足狂踢倒地球員頭部拳打勸交者。

暴力片段隨後在網上流傳，引發網友不滿，留言「這是蓄意殺人或殺人未遂」、「應被終身禁賽甚至判監」。