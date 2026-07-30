世界盃餘溫｜安察洛堤平淡談尼馬退國家隊　巴西「老將周期」終結

巴西球員尼馬（Neymar）昨日在替山度士踢完南美盃後，向傳媒直言「在國家隊的時刻已經過去」。巴西主教練安察洛堤（Carlo Ancelotti）接受《ge》專訪時，平淡回應「老將周期」正式終結，「這是球員職業生涯中自然的一環，遲早都會結束的。」



尼馬宣布退出國家隊 安帥給予世盃最後一舞機會

尼馬昨日正式宣布告別國家隊，為自己130場、80個入球的黃金歲月劃下休止符。安察洛堤亦表示，明年友誼賽將會側重於培養新人。

尼馬已經宣布結束國家隊生涯。（Reuters）

今屆世界盃前，尼馬在最後關頭獲安察洛堤徵召，得以完成國家隊「最後一舞」。惟尼馬直到5月底仍受傷患困擾，無法隨隊合練，令安帥的決策備受外界質疑。

安察洛堤在最新訪問中解構當時的決定：「他當時趕不及首場賽事，但他能像以往一樣出戰世界盃，所以我們決定留用他。事實證明這個決定正確，因為尼馬表現非常出色。」安帥補充，山度士醫療團隊原預計尼馬可於5月27日復操，但最終耗時近1個月才重回賽場，導致備戰時間大減，對此感到可惜。

安察洛堤為尼馬因傷導致備戰時間縮短感到可惜。（Reuters）

安察洛堤主動為出局攬責 否認因人氣「硬塞」尼馬

尼馬在分組賽對蘇格蘭，16強戰挪威比賽中獲得後備上陣機會。由於巴西惜以1：2遭挪威淘汰出局，戰術安排再成焦點。安察洛堤在關鍵時刻放棄拉恩域陀（Rayan）、加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）及馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）等攻擊手，反而換入尼馬與新星安迪歷（Endrick），被抨擊是因應球員名氣而作出的安排。

有部分聲音認為，尼馬能夠踢上世界盃有賴於人氣。（Reuters）

安帥嚴正否認受輿論或人氣影響：「當時換入尼馬，是希望重新掌控比賽，在前場投入更多兵力爭勝。淘汰賽必須果斷決策，就像對日本一仗一樣。戰術有時成功，有時失敗，完全取決於最終結果。」

安察洛堤並不介意球迷批評，不過他始終認為：「對球員的評估，以及最終確定的26人名單，都是正確的。我認為這26名球員才是應該參加世界盃的。當然，你也必須考慮到，在適當的時候，我可以承認這是一個錯誤。」他多次強調，大軍名單內球員都具備參加世界盃的實力。

安察洛堤主動承擔世界盃出局責任。（Reuters）

多名老將淡出 安察洛堤建立新目標

除了尼馬外，卡斯米路（Casemiro）、丹尼路（Danilo Luiz）等年過三十的核心老將亦將陸續交棒。安察洛堤已將球隊重組視為首要任務：「我們將考察更多新血，我指的不是參加2030世界盃的新球員，而是能夠在2028美洲盃上具備競爭力的球員。」

安察洛堤目標是培養新一代球員。（Reuters）

這並不意味安察洛堤將會將所有老將邊緣化，32歲的馬昆奴斯（Marquinhos Correa）將作為後防大將繼續留隊，安察洛堤表示：「我不會說要更換全部26名球員。我們會留下一些重要的球員，我認為他們的留隊很重要，這能體現球隊工作的延續性。」