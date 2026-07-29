足球｜FIFA計劃成立子公司賣股權　UEFA狠批恩芬天奴揚言抵制世盃

國際足協（FIFA）的商業野心正在擴大，主席恩芬天奴（Gianni Infantino）宣布計劃成立估值達200億美元的商業子公司「FIFA Forward Enterprise」（下文簡稱FFE），並出售約兩成股權。

這項舉動激怒了歐洲足協（UEFA），甚至正醞釀最極端以抵制世界盃作為反擊手段。



FIFA稱211個成員國將是FFE的受惠對象

根據FIFA介紹，FFE將作為FIFA旗下的全資子公司，FIFA保留80%控股權，專責處理賽事轉播權、贊助合約及商業活動營運。FIFA強調，機構本身將繼續保持對全球足球規則、賽程制定及賽事監管的「絕對獨家控制權」。

恩芬天奴希望建立FIFA子公司，保留80%控股權，向外界出售20%股份。（Reuters）

外部投資者僅持有FFE的約20%少數股權，不會參與任何日常賽事營運或體育決策。FIFA目標向外界籌集高達42美元（約327億港元），而這部分資金將用作回饋全球211個成員協會。

若方案落實，每個成員協會可一筆過獲得高達2000萬美元（約1.6億港元）的補助，用於興建青訓設施、培訓教練及發展女子足球，隨後的年度資助亦會增加。對於財政緊絀的亞非及中美洲足協而言，這筆巨款極具吸引力。

恩芬天奴多次表示希望助力小國家足球發展。（Reuters）

FIFA主席恩芬天奴早前多次強調「全球足球民主化」，希望進一步釋放足球賽事的商業價值：「足球是世界上最受歡迎的運動，也是推動人類和社會發展的強大引擎，國際足協存在的意義就是支持世界各地可持續、包容性發展。」

「我們計劃在足球世界的各個角落，即使是最小或最偏遠的地方，也能進行大量投資，而這些小地方往往被忽視。」

歐洲足協已表態：強烈反對 「足球靈魂不可出售」

然而，歐洲足協對於這份商業藍圖極度不滿，隨即進行猛烈抨擊，在一份聲明中寫到：「這超過了足球管理機構絕不應該逾越的底線。足球靈魂和管理不是可以交易的資產，尤其是在經濟利益完全不透明的情況下。我們都不是足球的擁有者，足球不是FIFA可以出售的。」

據Sky News報道，如果恩芬天奴堅持不讓步，歐洲足協將抵制世界盃來表示反對立場。不過，FIFA不會單方面強推此方案，而是需要取得211個成員協會的過半數支持，並經由FIFA理事會批准，預計FIFA將於今年下半年召開特別會議討論細節。

歐洲足協多次與國際足協發生衝突。（Reuters）

恩芬天奴商業藍圖不斷惹火

事實上，在恩芬天奴領導下，歐洲足協和國際足協已經多次發生衝突，包括今年夏天的世界盃期間。 歐洲足協指責FIFA，在美國總統特朗普的直接請求下，取消了對美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌停賽，損害了足球的公正性。恩芬天奴此前多次與特朗普行得太近，例如恩芬天奴參加過特朗普家族旗下公司舉辦的私人活動，上年亦因與特朗普一起訪問中東而在自己主持的國際足協大會上嚴重遲到，遭歐洲足協怒批恩芬天奴將「私人政治利益」置於首位。

恩芬天奴近年來與以商人出身的特朗普頻繁接觸，受到外界質疑與猜測。（Reuters）

恩芬天奴更早在2018年就曾試圖與軟銀（SoftBank）達成250億美元的全球賽事合作計劃，當時同樣因歐洲足協的強烈反對而胎死腹中。

FIFA舉辦賽事過度商業化的質疑聲浪此起彼落，今屆世界盃上新增飲水時間亦有「過度商業化」的評價，儘管FIFA一再表示是從球員健康角度出發，但世界盃不斷擴軍，到2030甚至要達到64支參賽球隊，意味部分球員一年內需要踢的比賽越來越多，似乎很難認同FIFA考慮過球員健康的角度。