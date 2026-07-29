足球｜文仙尼二度接掌意大利帥印　施丹為法國開啟新時代

意大利足總在遭遇安察洛堤、哥迪奧拿兩大名帥拒絕，繼而出現派路未能掌帥風波，並引發馬甸尼、李安納度兩高層上任僅16天憤而辭職的混亂形勢下，最終周二（28日）宣布文仙尼（Roberto Mancini）回巢再掌帥印，並由老帥雲尼亞里（Claudio Ranieri）出任技術總監。

另一邊廂，歐國聯同組對手法國同日宣布施丹（Zinedine Zidane）成為新任法國隊主帥。



兩大名帥拒絕接手派路觸礁 選帥過程混亂不堪

意大利足總最初曾接觸安察洛堤（Carlo Ancelotti）與哥迪奧拿（Pep Guardiola）兩位大名帥，但兩人迅速回絕。

技術總監的馬甸尼（Paolo Maldini）與顧問李安納度找到意大利足球名宿派路（Andrea Pirlo），後者一度成為執掌大熱，卻又因派路與俄羅斯博彩公司Fonbet的贊助合約，掀起一場政治風波，委任終被足總高層否決。上任只得16日的馬甸尼與李安納度雙雙憤而辭職。

最終意足總宣布由文仙尼擔任新主帥。（Reuters）

文仙尼二度接掌意大利 獲意足總主席讚揚：「最佳人選」

足總只好轉向雲尼亞里埋手，請出這位老帥「救火」接任技術總監，並找回文仙尼掌帥拯救危局。

意大利帥位自4月初加度素引咎辭職後一直空懸，現由文仙尼再次肩負復興意大利足球重任，合約暫至2030世界盃決賽周後到期。意大利足總主席馬拿高（Giovanni Malago）稱文仙尼為「最佳人選」。

文仙尼率意大利創下37場不敗與奪得2020歐國盃冠軍，但隨後突然辭職去西亞淘金遭受批評。（新華社）

曾領意大利創37場不敗神話 西亞掘金之行失意

文仙尼曾於2018至2023年首度執教「藍衣軍團」，其間曾寫下國際賽連續37場不敗的世界紀錄，並以不敗戰績勇奪2020歐國盃冠軍。但意大利足球的春天極其短暫，意軍隨後在2022世界盃外圍賽附加賽不敵北馬其頓，連續兩屆無緣決賽周。文仙尼更於2023年8月突然請辭，隨即轉任沙特阿拉伯主帥。

文仙尼擔任沙特阿拉伯國家隊主帥期間戰績走樣，沙特在2023亞洲盃16強止步，2026世界盃亞洲區外圍賽第3圈前3場比賽1勝1負1和，沙特足總感到不滿，與文仙尼提前解約，意大利主帥在位僅1年兩個月。隨後轉戰卡塔爾聯賽執教艾薩德（Al-Sadd），戰績同樣低迷，在上月提前解約。

這將是文仙尼第2次執教意大利。（Getty Images）

歐國聯同組對手亦換帥 施丹開啟法國新時代

文仙尼在教練生涯低潮再次接手意大利，即迎來巨大挑戰，意大利將於9月出戰歐國聯，同組有比利時與法國，球隊只有不足兩個月時間重整旗鼓。

另一邊廂，法國足總昨日確認，名宿施丹接手成為新任法國隊主帥。迪甘斯早在世界盃開始前明確表示不再續約，施丹較早前已被確認為新帥人選。

施丹圓夢，成功出任法國主帥。（Reuters）

施丹自2021年離開皇馬後一直賦閒在家，期間多次婉拒歐洲各大豪門邀請，唯一目標正是執教祖國，如今終於如願以償，施丹稱：「這是我唯一想做的事。我從小就知道這一點，我從青年隊開始，一路晉升，最終進入國家隊。我會竭盡全力幫助這支球隊繼續贏球，這是我唯一的動力。」