皇馬逾億歐元收購迪奧文迪　科特迪瓦新星緊抱亡妹淚之記憶前行

世界盃2026甫結束，轉會市場隨即火熱起來，市場盛傳阿仙奴有意收購皇馬翼鋒雲尼斯奧斯，利物浦看中PSG的巴高拿，兩宗矚目傳聞短期內難望成事，反觀皇馬即將以1億歐元另加附帶條款從RB萊比錫買入科特迪瓦19歲翼鋒迪奧文迪（Yan Diomande），可望日內落實。

迪奧文迪是世界盃2026其中一位最受注目的新星，決賽周前已盛傳利物浦出到1億歐元轉會費想羅致仍遭萊比錫拒絕，不過紅軍再次在轉會市場被皇馬「截糊」。此子分組賽首仗已獲頒最佳球員，即使之後數場比賽未算突出，科特迪瓦亦在32強止步，無阻一眾大球會對他的重視程度。

快將圓夢加盟皇馬，來到這個頭號偶像C朗拿度曾發光發亮的成名地，還能與另一偶像麥巴比做隊友，不得不再想起，他早前出戰世界盃圓夢一刻，寫下一篇長文給他的第一個「經理人」——早逝的妹妹Roxane。當哥哥終能實現夢想，最想在他身邊見證的妹妹經已不在人世。



世界盃2026︱迪奧文迪首次亮相世界盃決賽周，分組賽首仗已獲頒最佳球員。（IG）

迪奧文迪曾陷掙扎 遭英超、蘇超一眾球會連環拒絕

迪奧文迪的足球道路相當曲折，生於科特迪瓦阿比讓（Abidjan）市郊，青年軍年代他間中要到足球學校附近的粟米田幫手摘粟米。15歲到美國DME Academy受訓，曾到多支美職球會試腳均未受青睞，於是把目光轉到歐洲，可是英超球會車路士、水晶宮和般尼茅夫經仔細檢視後未選上他，迪奧文迪於是到格拉斯哥流浪碰運氣同樣失望而回。

歷盡失意之下，迪奧文迪終在西班牙得到首份職業球員合約。2025年1月當時在西甲的雷加利斯（Leganes）把他簽入，先效力青年軍，兩個月後在西甲後備上陣，球隊以2：3不敵皇馬，但他獲得「最佳安慰獎」——與偶像麥巴比交換球衣。

2025年3月迪奧文迪為雷加利斯上陣，賽後與偶像麥巴比交換球衣。（Getty Images）

萊比錫好表現受注目 一度曾傳去利物浦終逾億歐元投皇馬

不過迪奧文迪在西甲的日子只有半年，他的亮眼演出受到各大球會注視，雷加利斯在該季降班，RB萊比錫迅即在去年夏天把他簽入。迪奧文迪以表現回報德國人的信任，加盟首季德甲聯賽上陣33場已帶來12入球、8助攻。萊比錫主帥華拿（Ole Werner）讚揚，「他是個了不起的天才，擁有純速度讓他常常輕鬆突破對手，最重要的是，他是個真正團隊球員，而且在迫搶方面效率極高。」

他已受到各大豪門注視，英超球會利物浦盛傳世界盃決賽周前曾出價1億歐元，仍遭萊比錫拒絕，迪奧文迪在國家隊同樣急速冒升，去年初披科特迪瓦戰衣已連續2場帶來入球，今年初的非洲國家盃以正選左翼姿態登場，球隊8強止步。艱辛的足球之路令他決心更盛，今屆世界盃科特迪瓦分組賽首仗正選上陣，成功助球隊1：0擊敗厄瓜多爾，他當選該仗最佳球員。

大象軍團順利出線，32強負挪威出局後，迪奧文迪的「行情」絲毫無損，最早扯上關係的利物浦失去蹤影，但獲巴黎聖日耳門（PSG）和皇家馬德里兩大豪門力爭，根據意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息指，「迪奧文迪決定加盟皇馬」，而轉會費會超過1億歐元。他聲稱，萊比錫已同意交易，迪奧文迪今個星期會到馬德里進行體測及簽下5年合約。如落實，他會是比寧咸、夏蘭特和加里夫巴利之後，皇馬歷來第4位過億歐元收購。

「Roxane你記得嗎？有人買了一件假曼聯球衣給我，於是我用黑色馬克筆在背面寫上C朗的名字和號碼。」（IG）

圓世盃夢撰感人長文 與早逝妹妹Roxane隔空對話

迪奧文迪在世界盃分組賽科特迪瓦擊敗瓦瓜多爾一仗當選最佳球員後，在Instagram分享這張獲獎威水相，留言稱「夢想成真」，迪奧文迪兩日後在《The Players' Tribune》分享一篇他在出發戰世界盃前撰寫的感人長文，悼念被殺的妹妹Roxane。他寫道：「Roxane你記得嗎？有人買了一件假曼聯球衣給我，於是我用黑色馬克筆在背面寫上C朗的名字和號碼。當時我們不懂得富或貧，只知道快樂。」

「還記得在阿比讓25人同住一屋的日子嗎？媽媽想看肥皂劇，其餘所有人想看電影。還記得我總是扮睡覺，然後半夜溜到電視房？我會較到很細聲，只得兩度左右，懷着夢想摸黑看足球比賽。」

「還記得當大人們看到我在沙地踢足球，因為我射門很大力而叫我做『羅拔圖卡路士』嗎？還記得當時私下我很生氣，因為C朗拿度才是我的偶像嗎？」

「還記得我要離家很遠去踢足球嗎？當時我只得9歲，鄰近加納邊境的Inter Foot Sud Comoé（足球青訓學校的名字），得我自己一個。我不記得曾否告訴你這故事，我和其他孩子常常到村內偷薯仔，我們實在太肚餓。我們會『打劫銀行』：兩人分散店主注意，其餘18個孩子跑去偷兩隻薯仔，它們甚至不是好的，但味道很好，哈哈哈。那仍是我最喜歡吃的食物，煲薯仔加點油，讓我想起那些日子。」

「還記得當我獲得首對真正的球靴，我總是擁着它們入睡嗎？成長時，我常常穿着白色膠拖鞋踢足球，就算是現在，每當我回家，仍然會穿上它們踢球，這是我們的傳統。」

「還記得當我回家，你會告訴我住在社區內的朋友。『你為何停止訓練？Yan（迪奧文迪）不會買車給你。你必須繼續努力。』你當年10歲，已經是我的經理人。」

迪奧文迪的已故妹妹Roxane。（IG）

妹妹信念下堅持足球路 圓夢一刻她卻已離世

迪奧文迪細數當年的辛酸史，15歲遠赴美國讀中學，期間嚴重思鄉，到般尼茅夫、車路士、格拉斯哥流浪、奧林比亞高斯、水晶宮試腳，有次當年尚在水晶宮的艾斯（Eberechi Eze）和奧利斯（Michael Olise）在一次訓練後讚他：「孩子，你真是很出色」，可是沒有一隊簽下他。「就連美職聯（MLS）的B隊也不想要我，我連原因都不知道，他們從未給我一個理由。簽證到期，我的夢想幻滅，他們把我送回非洲，我們一起在哭。」

「你是那個從未停止相信的，數星期後，我加盟雷加利斯，我們再次哭了，今次卻是另一種眼淚。」他感慨：「那時我習慣有情緒，現在我已經麻木，就如我不再是一個人。自從你死亡後，我一片空白。」迪奧文迪說，家人告訴他Roxane已逝時震驚得沒有落淚，數星期前他才首次為雷加利斯上陣在西甲對皇馬，18歲在處子戰即夢想成真，「然後就是噩夢。」家人傳來噩耗，「你的妹妹死了」，他初時難以理解，反覆追問，家人答他：「派對中有人在她的飲品落藥，她沒有醒過來，她走了。」

「你只得15歲。」迪奧文迪苦尋答案，一直找不到原因。「我嘗試相信神的計劃，這是我唯一能做的。我不會嘗試忘記，因為我知不能忘記。我只能利用這份痛楚努力工作，做盡一切我們所夢想的。」

球場外的迪奧文迪，甚具時尚觸覺。（IG）

「我在球場上所做一切，都是為你而做」

「我寫這封信，因為我不能說出來。我寫這封信，因為我想你知道，我會確保你繼續活下來。我會確保全世界每個人都知道你的名字。我在球場上所做一切，都是為你而做。」迪奧文迪寫道，「我已不再想富有」，把一切收入寄回家鄉，只換來不停苛索，「他們以為我已成百萬富翁，而我連自己的住所也沒有，住在訓練場一間沒有電視的房間，每天只有足球和睡眠」，他認為，金錢只帶來負擔。「我不想要大屋，不想要名車，只想把一切注入足球，向全世界證明我的妹妹是對的……」

「球場是我現在唯一感覺像家的地方，這是令我感到冷靜、可以跟你談話的地方。我只想你仍在，讓我告訴你……我們做到了。你所說一切已經成真。明天我們起程出發踢世界盃，真的，你的哥哥為科特迪瓦上陣，就如杜奧巴，耶耶托尼，謝雲奴那樣。」

世界盃2026︱迪奧文迪首次亮相世界盃決賽周，分組賽首仗為科特迪瓦帶來勝利。（路透社）

「我甚至不視它為比賽，我視它為舞台。這是我向全世界展示，在你眼中的我。每當我入球，我會確保每個人知道你的名字，我會確保他們不會忘記你。你總是在說，我可以較C朗更優秀，如果我見到他，我會請他跟你打招呼。」

「我發誓，我會做你所預期。當我連球靴也沒有，你已在向每個人說，『我的哥哥將會是全世界最出色。』我會證明你是對的，至少我會傾盡畢生之力去嘗試。」

迪奧文迪追隨頭號偶像C朗拿度昔日的腳步，來到馬德里，與另一偶像麥巴比做隊友，可望實現妹妹Roxane的預言，成為世界最佳球員。從世界盃到加盟皇馬，一個如美夢一樣的夏天，可惜Roxane經已無法見證二人曾共同懷抱的夢想。不過深愛妹妹的迪奧文迪，必定會緊抱與Roxane的回憶前行，繼續向世人證明妹妹昔日所說一切都是對的。

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