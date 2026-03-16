WTT重慶冠軍賽｜菲歷斯勒邦奪冠張本美和首封后　國乒顆粒無收

2026年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽周日（15日）晚收官，法國選手菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）、日本選手張本美和分別獲得男女單打冠軍。



男單決賽，菲歷斯勒邦與中國小將溫瑞博上演巔峰對決。比賽開始，菲歷斯勒邦便依靠快速進攻建立優勢，以大比分2：0領先。第三局，溫瑞博奮力反擊，在局末搶下關鍵分扳回一城。第四局，菲歷斯勒邦繼續掌控賽場主動權。第五局，雖然溫瑞博表現頑強，但仍以11：13憾負，大比分1：4不敵對手。

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這一次的WTT冠軍賽之旅是不平凡的旅程，我很開心能夠在中國贏得男單獎盃。 Felix Lebrun

菲歷斯勒邦賽後表示，「努力拿下關鍵分」是獲勝的主要原因。作為歐洲罕見的直板選手，菲歷斯勒邦表示，為擁有自己獨特的打法風格而感到自豪，未來希望能持續努力，擊敗更多高手。

女單決賽在張本美和與中國選手蒯曼之間展開。張本美和先下一城，隨後蒯曼連扳兩局。六局過後兩人戰至3：3，但決勝局蒯曼以5：11失利，最終以大比分3：4不敵對手。

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這是張本美和職業生涯首個WTT冠軍賽女單冠軍。她賽後表示，賽事進入第二輪起，她便開始專注自身打法，賽前設想的各類技戰術均在比賽中執行，也成為她此次奪冠的關鍵因素。

談及後續參賽目標，張本美和說，目前世界排名靠前的選手中仍有自己尚未擊敗的對手，接下來會繼續精進實力，在比賽中展現出更出色的競技狀態。

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