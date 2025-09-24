乒乓球︱張本智和揭最難應付中國球手　不是樊振東林詩棟竟是他

日本乒乓「一哥」張本智和常與中國多位頂尖球手交鋒，他接受日本《桌球王國》（World Table Tennis）雜誌訪問時，指出最難應付的中國球手並非樊振東或林詩棟，而是世界排名較他低的向鵬，並詳細解釋箇中理由，但未提及世界排名第一的王楚欽。
他豪言，未來數年會迎來技術、體能和心理上的巔峰，目標直指世錦賽和奧運冠軍。

向鵬較樊振東、林詩棟更難應付的理由

張本智和在訪問中點評一眾中國強敵，「我個人的傾向來說，像樊振東、林詩棟這樣反手強的選手，反而更容易對付，反手速度越快，我越好打。」

然而世界排名第9的向鵬以正手打法為主，讓他感覺更難對付，「向鵬或阿魯納（Quadri Aruna）、以及歐洲大滿貫擊敗我的安宰賢，這種以正手為主、反手只是帶一下的類型，往往讓我陷入苦戰。」張本智和解釋，「他們的反手帶有不規則的旋轉、不規則的軌跡，很難借力，一旦跟着他們的球打，就會被他們側身用正手拉球強力壓制。對向鵬的比賽也是苦戰。」

擊敗中國頂級球手　必需達到這條件

回看張本智和3次跟向鵬交手，戰績2勝1負，2022年薩格勒布挑戰賽中首度交手，張本智和以1：3敗陣，不過之後在2023年的新加坡大滿貫及今年的日本橫濱冠軍賽8強，張本皆能夠擊敗向鵬晉級，看來已找到解決方案。

他在上述技術分析中，並未提及世界排名第一的王楚欽，直到說起「如何才能擊敗中國頂級選手」時，張本智和稱先決條件就是「要取得3：0的領先優勢」，說明如果要贏王楚欽，只有在3：0領先的情況下才有機會，其他中國名將亦是如此，「我在2018年日本公開賽贏馬龍，也是3：0領先，然後被追到3：2，最後4：2贏了。接下來的世界盃也是3：0領先，最後我4：2贏了。」

這番話看似是笑話，卻是張本智和長年下來的經驗之談，「要擊敗中國的頂尖選手，不取得3：0的領先是很難贏的。」

大賽多次失利　豪言未來數年達巔峰直指世錦及奧運金牌

張本智和目前世界排名第4，22歲的他實力毋庸置疑，他向來都是充滿自信，在訪問中他亦豪言將迎來技術、體能和心理巔峰，目標直指世錦賽和奧運冠軍，「首先必須在兩年後的世錦賽上奪金，世錦賽奪金、洛杉磯奧運會奪金，我必須抱着這已是最後機會的心態去挑戰。」

這位日本一哥已多次在大賽失利，巴黎奧運8強與樊振東打出一場扣人心弦巔峰對決，激戰7局落敗，團體賽4強和銅牌戰皆負，只曾在東京奧運靠團體賽獲得一面銅牌；世錦賽同樣未嘗在單打晉身頒獎台，混雙兩度摘銀，2022團體賽得銅；唯一能夠入三甲的是世界盃，2019年4強擊敗馬龍，決賽不敵樊振東獲銀牌，2024年再度晉身4強，終獲銅牌。

