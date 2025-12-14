WTT香港總決賽｜張本智和林詩棟合演7局激戰　日本球手贏在敢拚

WTT香港總決賽周日上演的男單首場準決賽，先由日本的張本智和對賽事二號種子中國球手林詩棟。8強與「眼鏡弟」菲歷斯勒邦合演7局精彩對決的張本智和，今場與林詩棟再次打出一場扣人心弦的7局激戰，張本智和關鍵時刻敢於拚搏，驚險擊敗林詩棟率先晉身決賽。



WTT香港總決賽．男單4強｜張本智和對林詩棟入局快 局數領前2：0

首局初段雙方尚在試探之際，張本智和因發球後拋超過30度犯規，被裁判罰分戰成3：3，他的節奏稍為打亂下，林詩棟趁機連環得分，一度拉開成9：5，之後領前10：7，有3個局點在手。張本智和受壓下愈戰愈勇，連贏5分，以12：10反勝先贏一局。

張本智和氣勢高昂延續至第二局，局初領先4：1，林詩棟拿回一分後，速度更勝一籌的張本連贏6分，拋離至10：2，林詩棟拿回兩分，無阻張本以11：4再贏，局數迅即領先至2：0。

林詩棟落後下改變策略，兩度追平局數。（趙子晉攝）

WTT香港總決賽．男單4強｜林詩棟落後變節奏 連追兩局扳平

林詩棟頭兩局受制張本智和的速度，第三局嘗試放慢節奏，成功制衡對手，戰至5：5時連贏3分，領先8：5，之後戰至10：6擁有4個局點，卻又一次被張本追上，就算教練叫暫停，仍阻止不了日本球手追至10：10，會否又是首局「翻版」？今次林詩棟在關鍵時刻連取兩分，以12：10追回一局，局數落後1：2。

張本智和未因失局受影響，第四局維持高昂士氣，每次得分都大叫激勵自己，他打得很放，多次搶攻得手，早段已拉開5：1、7：2，林詩棟連追兩分下，輪到張本智本一方叫暫停，可是張本反而手緊被追至6：7，林詩棟追至8：9時打失，張本有兩個局點在手，卻連續4板打失，林詩棟再以12：10贏多局，大分追成2：2平手。

張本智和敢拚敢變致勝，在決勝局力壓林詩棟。（趙子晉攝）

WTT香港總決賽．男單4強｜決勝第7局張本智和敢拚敢變致勝

張本智和與林詩棟球風近似，都是反手強，速度高，第五局初段林詩棟領先4：1，張本追成4：4。雙方得分梅花間竹，多次相持精彩多板對拉，戰至6：6，林詩棟連續4分打失，張本智和把握局點抽擊得手，以11：6贏得此局，局數3：2再次領前。

林詩棟必須求變，改變發球策略第六局連取兩分，並針對張本正手，開局領前4：1、6：3，局中連搶多分拋離10：5，張本奮力連追兩分，林詩棟終再拿一分，以11：7大分追成3：3，雙方要打決勝第7局分勝負。

WTT香港總決賽｜第7局前，教練王皓向林詩棟表示今局敢打才會贏，結果敢打敢拚的是對手張本智和。（趙子晉攝）

決勝局輪到張本智和改變發球路數以得兩分，林詩棟兩記發球追成2：2，他堅持打向張本智和正手屢次得手，領先5：3；張本智和以快速反手迫得林詩棟沒有選擇，連取兩分追至5：5。中段6：6、7：7、8：8爭持不下，張本智和在比賽末段仍敢於拚搏，發球改發長球連拿兩分爭得局點，順利以11：8贏得決勝局和今仗，晉身WTT總決賽決賽。

張本智和力爭首座WTT香港總決賽男單錦標。（趙子晉攝）

張本智和第4次晉身男單決賽 豪言：「必須要拿冠軍」

賽後張本智和表示，「我不能相信，轉眼間已晉身決賽」，對於今場峰迴路轉的戰情，他表示：「第四局有遺憾吧，領先7：2，但是林詩棟第一局他也領先過4：1、10：7然後輸掉，第三局也是10：6被追上，我們兩個水平出現這種領先及逆轉也不奇怪。」

張本智和延續與林詩棟對戰的強勢，惟這位日本球手謙稱，「可能我贏得多一點，但是我沒覺得我比他厲害，確實他的排名也比我高，每次和他打贏了，也是這種4：3，勝負就是一、兩分之間。」

今次是他個人第5次晉身WTT總決賽，當中第4次成功打入男單決賽，可是之前3次均敗陣而回，他坦言很渴望能夠勝出，會盡力在決賽做到最好求勝，「必須要拿冠軍，從第一屆新加坡起，沒拿過嘛，我必須的，必須、必須肯定要去贏這場比賽。」

對上三屆WTT總決賽男單決賽，都是由中國球手王楚欽勝出，當中曾兩次擊敗張本智和。可是已晉身準決賽、原定緊接今仗出場的王楚欽，因背部傷患宣布退賽，瑞典球手莫利加特不戰而勝贏4：0。因此今晚8時30分上演的男單決賽，會由張本智和對莫利加特。

