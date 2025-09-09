羽毛球香港賽｜吳英倫兩連勝冀主場尋回自己　盧善恩攜手晉級正賽

世界羽聯（BWF）香港羽毛球公開賽今日（9日）在紅磡香港體育館開鑼，港隊單打的吳英倫（Jason）與盧善恩在男、女子單打資格賽突圍，攜手打入正賽圈。

吳英倫在資格賽面對剛剛在世錦賽摘下銅牌的加拿大球手賴浩俊（Victor Lai），直落兩局取勝，21歲的Jason在主場的熾熱氣氛下今仗愈打愈起勁，「整個場館為你打氣的感覺很震撼」，直言喜歡在香港主場出擊。



主場出擊的香港隊，當然在香港公開賽精銳盡出，首日賽事港隊一共有14個單位參賽，港隊的吳英倫及盧善恩分別在男、女子單打資格賽亮相，爭奪正賽席位。21歲的吳英倫首場直落兩局擊敗印尼的Moh. Zaki Ubaidillah，Jason相隔約3小時後再登場，惡鬥早前在世錦賽摘銅的加拿大球手賴浩俊。

吳英倫。（梁鵬威攝）

兩名同歲的球手交手，吳英倫打法進取，早段已打出氣勢，一度領先10：2，約3成入座率的紅館看台也響起熱烈的歡呼聲，有球迷高呼：「Jason加油！」賴浩俊稍為調整後，力抗Jason的強攻，仍然以7：11落後，這名加拿大球手休息後失誤增多，吳英倫以21：12先取一局。換場後，吳英倫火力繼續強勁，後段愈打愈爽，戰至下半局更有一球精彩的反手救波得分，賴浩俊也舉手指公讚好，結果Jason以21：15再下一城，順利晉級正賽圈。

吳英倫在現場球迷支持下愈打愈好。（梁鵬威攝）

吳英倫精彩的反手救波得分，連賴浩俊都高舉姆指讚好。（梁鵬威攝）

面對應屆世錦賽銅牌得主、近況火熱的賴浩俊，吳英倫原本希望打好自己，未想太多成績，「我尚算滿意自己今日狀態，我知道對手近期狀態大勇，我本身只想盡力打好每一分，希望在主場合演一場精彩的賽事，我在賽前都有信心贏波。」Jason強調，只要在場上好好享受，表現自然來，毋須太在意每一球。

吳英倫坦言今季表現一般，希望在主場尋回自己。（梁鵬威攝）

吳英倫在上年香港公開賽殺入8強，今日在主場之利下愈戰愈勇，Jason當然享受主場的感覺，「好開心有這麼多香港球迷支持，既享受又興奮，在紅館打波時整個場館為你打氣的感覺很震撼，並感覺很安心，就像在家裏一樣。」

吳英倫今季表現一般，經歷多次「一輪遊」，Jason希望今次比賽尋回自己，「上季無壓力下表現較佳，今季反而有點縛手縛腳，賽季至今的狀態都不是太好，希望藉今站比賽尋回自己，好好享受比賽。」

吳英倫上年在香港賽打入8強。（梁鵬威攝）

港隊女單的盧善恩（Happy）與中華台北的洪毅婷爭入正賽圈，這名港隊女將以兩局21：13擊敗對手，亦是女單的唯一港隊球手。縱然贏波，Happy賽後自言表現一般，「始終第一場不是很適應，有點緊張，很多技術都發揮不了，都是靠自己體能去頂，所以打得比較保守，相信下一場會打得更好。」

盧善恩早前首度參加世界錦標賽，即使首圈止步，她仍感獲益良多，「我在首圈對上最後摘銅的球手（印尼華達妮），即使落敗，但我感覺與她的距離不算遠，比起之前打奧運時的差距收窄了。」盧善恩希望在今年香港賽突破上年戰績，挑戰次圈位置。

盧善恩直落兩局擊敗中華台北球手，晉身正賽圈。（梁鵬威攝）

香港羽毛球公開賽香港隊9月9日早上成績



男單資格賽 吳英倫 2：0 Moh. Zaki Ubaidillah（印尼）

混雙資格賽 張世成／朱穎姿 2：1 呂俊瑋／梁悅儀

混雙資格賽 洪魁駿／曾曉昕 2：1 李晉熙／尤漫瑩

女單資格賽 盧善恩 2：0 洪毅婷

男單資格賽 吳英倫 2：0 賴浩俊

女雙資格賽 歐陽穎芝／葉心悠 2：0 陳鵬妮／湛雯淇

男雙資格賽 洪魁駿／呂俊瑋 0：2 鍾鴻健／海卡爾

