亞運2026｜澳門長拳鄺子軒稱王首次同項包辦金銀牌　港何彥政第5

名古屋亞運會武術賽事今早（20日）展開戰幕，男子長拳項目即告誕生首面金牌，澳門運動員鄺子軒以9.723高分勇奪金牌，這亦是澳門代表團在今屆亞運會的首面金牌。隊友宋子君以9.720分緊隨其後收穫銀牌，澳門隊一舉包攬該項目金銀牌。



武術歷來是澳門代表團的爭牌重點項目，過去多屆亞運均有金牌落袋，2010年廣州亞運會賈瑞為澳門取得歷史首金、2018年雅加達亞運會黃俊華南拳及南棍全能項目中登頂。年輕武將鄺子軒在上屆杭州亞運會男子長拳，僅取得9.040分，最終排名第12位，當時隊友宋子君則摘下銅牌。

根據國際武術聯合會（IWUF）競賽規則，長拳等自選套路項目採用10分滿分制，22歲的鄺子軒在決賽中動作難度等級取得2分，動作質量取得5分，演練水平得2.723分，總分9.723分奪金。隊友宋子君在動作難度以及動作質量上均取得滿分，惟演練水平獲評2.720分，最終以0.003分微弱差距列第二，實現澳門亞運史上首次在單一項目包辦金銀牌。

鄺子軒奪金，宋子君奪銀，澳門首次包攬同一項目金銀牌。（Retuers）

經過三年沉澱實現突破，鄺子軒表示：「這三年自己積累了很多經驗。賽前定的目標就是沒有失誤，打出自己風格就得，今日整體發揮非常好。」另外他提到，第8位完成比賽後心情緊張，因為排在他之後上場的選手具備實力，直到奪冠才放下心頭大石。

港隊今次派出陳錦松與何彥政兩位年輕好手出戰長拳賽事。何彥政在比賽中發揮平穩，最終以9.706分排在第5位，陳錦松亦順利完賽，以9.700分名列第8位。

港隊何彥政以9.706分名列第5。（Retuers）