世界運動會｜劉慕裳摘今屆第一金　完美表現奪超高分勇挫日本對手

「世一」劉慕裳在第12屆世界運動會空手道女子個人形決賽火併日本勁敵尾野真步，這兩名世界排名第一及第二的選手對碰，劉慕裳以近乎完美的表現奪得45.3分，力壓尾野真步奪得金牌。

這是港隊今屆第一面獎牌，劉慕裳亦創下個人角逐世界運動會的最佳戰績，終於一圓金牌夢。



世界運動會乃主要由非奧運項目組成的國際綜合運動會，自1981年起開始舉辦。港隊過往一共奪得1金3銀5銅共9面獎牌，今屆派出21名運動員角逐7個大項，空手道、壁球和武術都是焦點項目。

（港協暨奧委會提供）

港隊獎牌希望劉慕裳在首個比賽日登場。她先在小組賽3戰3勝，晉級4強遇上伊朗的Fatemeh Sadeghi Dastak。劉慕裳以「八步連」套拳應戰，取得44.9分，力壓41.9分的Fatemeh Sadeghi Dastak，決賽硬撼日本的尾野真步，力爭港隊今屆首金。

劉慕裳。（港協暨奧委會提供）

（港協暨奧委會提供）

坐銀爭金是劉慕裳角逐世界運動會的最佳戰績，她去屆以一面銅牌完成賽事。至於決賽對手、日本的尾野真步，世界排名第2，劉慕裳與尾野今季曾對戰5次，她取得4勝1負。

劉慕裳和尾野真步在決賽同樣以「北谷屋良公相君」出戰。尾野率先登場，緊接上陣的劉慕裳未受對方的表現影響，力量、速度、節奏、爆發力和穩定性皆佔優，最終她奪得45.3分的極高分，力壓43.6分的尾野真步，奪得港隊第一金。

劉慕裳的哥哥劉知名為電視台擔任旁述，他見到妹妹的成績時，亦忍不住讚歎這個極高的分數。

香港代表團在8月7日晚上出席開幕禮，沈曉榆和劉子均擔任持旗手。（Getty Images）

世界運動會2025｜港隊名單+賽程獎牌一覽

世界運動會2025香港隊名單



空手道：劉慕裳

壁球：劉子均、梁子軒、何子樂、李嘉兒

桌球：房薇薇、蘇文欣

武術：張溢霖、楊頌熹、陳紫晴、沈曉榆、曾楚喬

定向：區皓翹、馬樂軒、朱映柔、文穎

滑水：鄭俊軒、老興傑、楊偉國、伍慕虹

飛航運動：關竣仁

