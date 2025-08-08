世界運動會｜劉慕裳摘今屆第一金 完美表現奪超高分勇挫日本對手
撰文：普利森
出版：更新：
「世一」劉慕裳在第12屆世界運動會空手道女子個人形決賽火併日本勁敵尾野真步，這兩名世界排名第一及第二的選手對碰，劉慕裳以近乎完美的表現奪得45.3分，力壓尾野真步奪得金牌。
這是港隊今屆第一面獎牌，劉慕裳亦創下個人角逐世界運動會的最佳戰績，終於一圓金牌夢。
世界運動會乃主要由非奧運項目組成的國際綜合運動會，自1981年起開始舉辦。港隊過往一共奪得1金3銀5銅共9面獎牌，今屆派出21名運動員角逐7個大項，空手道、壁球和武術都是焦點項目。
港隊獎牌希望劉慕裳在首個比賽日登場。她先在小組賽3戰3勝，晉級4強遇上伊朗的Fatemeh Sadeghi Dastak。劉慕裳以「八步連」套拳應戰，取得44.9分，力壓41.9分的Fatemeh Sadeghi Dastak，決賽硬撼日本的尾野真步，力爭港隊今屆首金。
坐銀爭金是劉慕裳角逐世界運動會的最佳戰績，她去屆以一面銅牌完成賽事。至於決賽對手、日本的尾野真步，世界排名第2，劉慕裳與尾野今季曾對戰5次，她取得4勝1負。
劉慕裳和尾野真步在決賽同樣以「北谷屋良公相君」出戰。尾野率先登場，緊接上陣的劉慕裳未受對方的表現影響，力量、速度、節奏、爆發力和穩定性皆佔優，最終她奪得45.3分的極高分，力壓43.6分的尾野真步，奪得港隊第一金。
劉慕裳的哥哥劉知名為電視台擔任旁述，他見到妹妹的成績時，亦忍不住讚歎這個極高的分數。
世界運動會2025香港隊名單
空手道：劉慕裳
壁球：劉子均、梁子軒、何子樂、李嘉兒
桌球：房薇薇、蘇文欣
武術：張溢霖、楊頌熹、陳紫晴、沈曉榆、曾楚喬
定向：區皓翹、馬樂軒、朱映柔、文穎
滑水：鄭俊軒、老興傑、楊偉國、伍慕虹
飛航運動：關竣仁