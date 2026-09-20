亞運人物誌︱「完美之后」劉慕裳　挑戰者變世一角度換轉初心未變

撰文：吳慕兒
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香港空手道個人形（Kata）代表劉慕裳（Grace）近年贏盡世錦賽、世界運動會（The World Games）、亞錦賽等國際大賽冠軍，連續兩年成為空手道K1聯賽總冠軍，並從2024年1月起登上世界排名第一，並一直保持長達2年8個月至今。
劉慕裳今天幾乎贏盡所有，但在她享受勝利喜悅之前，曾長年承受與冠軍擦身而過之苦。Grace不滿足於一面面銀、銅牌，每天不斷鑽研和努力，甚至不惜花上兩天時間只練一個動作，對完美的執着與堅持，讓她逐步置身今天的位置。劉慕裳早已不再是昔日那個帶點青澀的選手，而是空手道個人形賽場家傳戶曉的霸氣女王。挾「世一」兼世界冠軍銜頭出戰2026年名古屋亞運，目標直指頒獎台最高一格。

劉慕裳今天幾乎贏盡所有，但在她享受勝利喜悅之前，曾長年承受與冠軍擦身而過之苦。（Getty Images）

劉慕裳的運動生涯起點　羨慕哥哥「好有型」從芭蕾舞轉玩空手道

劉慕裳是個「反差萌」很強烈的運動員，身高只有1.51米，嬌滴滴的外形，加上甜美可愛的臉容，而且常常愛笑，日常生活遇上她或難以想像她是位武道高手。不過每當步入比賽會場，Grace散發出來那股強大懾人的王者氣勢，就連隔着屏幕亦可深深感受得到。這個分別不是朝夕可得，而是經過廿多年來點滴累積。

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劉慕裳與哥哥劉知名。（IG）

小時候體弱多病的劉慕裳，學習的運動是芭蕾舞，2025年當選十大傑出青年時，她曾以《道如人生，敢冒險才會帶來驚喜》為題撰文分享：「看見哥哥（劉知名）學空手道好有型，亦被套拳快速凌厲的動作吸引，於是由學芭蕾舞轉學空手道，強身健體之餘，亦覺得好型。」那一年，她11歲。

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香港空手道個人形（Kata）代表劉慕裳。（資料圖片/李澤彤攝）

青年組升上成人組的落差　曾獨自在館內落淚

「可能有芭蕾舞底子，經常拉筋的關係，當初學空手道『個人形』上手好快，參加青少年組比賽，賽前兩周才開始練習，竟然過關斬將拿得金牌。當時我說：『原來比賽很容易就贏！』」學習空手道5年時間，她在2007年16歲左右開始代表香港，當年自恃小聰明的劉慕裳，獎牌贏得輕易，教訓亦隨之而來，「後來進入體院訓練，練習時間更多，升上成人組比賽，結果卻是一敗塗地。」

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今天的劉慕裳氣勢更強大。（IG）

從落敗領悟必須後天努力

劉慕裳寫道：「記得我在亞洲賽比賽前，曾經一個人在館內哭，感覺大家都說我打得好，但我就是覺得自己不夠好。回想起來，可能是以前的勝利得來太易吧。自己亦慢慢學會當比賽輸了，會問自己為什麼會輸，要找到失敗的原因。那時候亦開始明白天份之外，後天的努力是必須。」

劉慕裳連續兩年贏得空手道K1聯賽總冠軍。（IG）

2017年首勝日本無敵女王清水希容　寫下經典一役

成長期的挫折成為Grace日後振翅高飛的養份，每天為進步努力，2017年空手道K1聯賽奧地利站，劉慕裳一口氣擊敗三位日本高手，更終結清水希容的87場連勝紀錄，寫下經典一役，「那次比賽教練叫我嘗試用一套難度較高的套拳去應戰，結果成功，我贏了！這次經驗讓我明白到，大家都懼怕強敵，覺得對手是無敵，原因是我們平日太保守，覺得自己是『不可以』，原來當克服心裏面的恐懼，勇於冒險和去挑戰，是可以成功的。」

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清水希容曾是一眾選手認定無法超越的大山。（Getty Images）

生涯突破卻成連串失望序章　曾長年與金牌擦身而過

那次成功突襲，為Grace的運動生涯提升至另一高度，持續身處世界前列，惟諸多強敵當前，劉慕裳總是在大賽與金牌擦身而過——清水希容、大野光到西班牙的珊齊絲（Sandra Sánchez），成為阻礙她登頂的一座座大山，2018雅加達亞運、2020東京奧運、2022杭州亞運，還有2018、2021兩屆世錦賽，2022世界運動會均收穫銅牌，劉慕裳曾不諱言：「想轉換獎牌顏色」。

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劉慕裳在東京奧運獲銅牌。（Getty Images）

2023年亞錦賽終打破宿命　勇挫清水希容奪冠

劉慕裳曾連續在7場國際賽躋身決賽，全數獲得銀牌，「雖然很多次聯賽的決賽分數都拉得愈來愈近，但一直無法擊敗對手。我不斷努力、不斷研究、不斷學習，盡力提升水平，因為我知道這是我唯一可以進步的方法。」須知道，空手道源自日本，一個來自香港的小妮子要挑戰日本的其中一項「國技」，長年與日本不同高手較勁的難度有多大。直至2023年7月亞錦賽，她終於打破宿命，決賽擊敗清水希容，贏得自2020年起連續第16面國際賽獎牌中的首面金牌。

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劉慕裳穿上代表世界冠軍的「金邊袍」出戰，年初在土耳其K1聯賽封后。（Getty Images）

不容許動作僅僅做好　每個細節力求完美

再次突破另一關口，劉慕裳當時在賽後感觸說道：「我第一次參加亞錦賽至今剛好十年前，十年前第一次參加得第5名，十年後我能夠成為亞洲第一，中間的過程真的令我成長不少，所以今次這面金牌對我意義好大。」運動場上從來不存在一步登天，劉慕裳不容許自己把動作僅僅做好，每個細節力求完美，甚至同一個動作練足兩天，才能把鐵柱磨成針。

劉慕裳2025年贏得世錦賽冠軍。（IG）

從挑戰者到世界之巔　贏盡各項大賽錦標

接着她在2024、2025亞錦賽衛冕，成功三連霸，隨着東京奧運金牌得主珊齊絲2022年贏得世界運動會金牌後退役，2024年輪到清水希容亦結束競技生涯，劉慕裳由昔日的挑戰者晉身世界之巔，成為那個被所有選手仰望的目標。2024年初登上世界排名第一位置，這一年，珊齊絲當上她的教練，而Grace亦一路穩佔「世一」之位長達兩年8個月，2025年連贏世界運動會和世錦賽金牌，K1聯賽在2025、2026連續兩年當上總冠軍。

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劉慕裳2025年贏得世界運動會金牌。（Getty Images）

換轉身份學習全新課題

現在作為「世一」選手的劉慕裳，要學習全新課題，她感言：「登頂，風景固然是美好的，但如何保持自己的熱度，克服內心的種種恐懼，是我這一刻的課題。經常聽到前輩說練拳，也要練心，抱持尊重和謙卑。我覺得空手道的精神像一個武士，遇到困難不能輕易放棄，要有勇於挑戰的心。」

劉慕裳衝擊亞運首金。（夏家朗攝）

猶記得東京奧運那一役，珊齊絲尚未正式開始比賽，甫出場的氣勢已震懾全場，就連有主場之利的清水希容，以及劉慕裳均被比下去，這位西班牙傳奇亦順利在日本贏得金牌。士別三日，劉慕裳已今非昔比，相信大家不難感覺到，劉慕裳近年的氣勢愈來愈旺盛，甚得教練珊齊絲真傳。就算連勝走勢今年6月亞錦賽中斷，決賽意外負世界排名第二的日本「老對手」尾野真步，一場敗仗只會令Grace的鬥志更加熾熱，亦令她獲得及時修正的機會，追求完美的初心未變，目標直指亞運金牌。

珊齊絲當上劉慕裳的教練兩年，成為Grace的強大後盾。（Instagram截圖）

負主場對手大熱摘銀　劉慕裳：「運動員精神正是明知硬仗我也會試」

劉慕裳今天（20日）果然在個人形項目一路過關，決賽一如所料再次遇上日本的尾野真步。她以「北谷屋良公相君」迎戰對方的「一百零八手」，Grace即使表現近乎完美，卻不獲現場評判歡心，意外以0：5落敗不敵有主場之利的尾野真步，獲得銀牌。

亞運空手道｜劉慕裳在女子個人形決賽負日本主場選手尾野真步獲銀牌。（路透社）

今屆名古屋亞運在日本舉行，日本選手有主場之利，34歲的劉慕裳賽後說，「我在去年贏得世界冠軍後，想了3個星期，我在決定打今屆亞運時已經預咗會咁，但我覺得運動員精神正是明知硬仗我也會試。」

亞運空手道｜劉慕裳在女子個人形決賽負主場選手摘銀。（趙子晉攝）

劉慕裳就算落敗，仍盡顯大將之風。她個子雖小，但那份永遠無懼任何挑戰的精神，已教人肅然起敬。公道自在人心，劉慕裳的表現在香港人心目中已是冠軍。空手道自1994年被納入亞運項目後，港隊今屆前共獲得2銀6銅，劉慕裳過去兩屆皆在個人形項目摘下銅牌，今屆獲得銀牌，也是香港代表團今屆第一面獎牌。

亞運空手道｜劉慕裳在女子個人形決賽表現接近完美。（路透社）
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