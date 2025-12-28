馬拉松｜林穎璋2026繼續向亞洲水平進發　「別被固有思想設限」

亞洲馬拉松錦標賽殺入前十位列第7、東亞半馬錦標賽勇奪冠軍、兩度刷新半馬個人最佳時間，長跑港將林穎璋（Vincent）在2025年寫下一張亮眼的成績表，他謙稱今年其實大起大落，有時候沒調整到最佳狀態就去參加比賽，跑起來力不從心，外人未必知曉，他卻心中有數。

把一切好壞都留在2025。帶着這些養份展望2026，9月的名古屋亞運自然是主要比賽之一，「今年的成績令我知道，我都有能力在亞運定一個——『目標』」。這個目標意味着，差不多27歲才首次穿起港隊戰衣的人，也有很多可能性，「你能做到的事，遠多於你想到的事」。



林穎璋度過大起大落的2025年。2026年將至，他將為名古屋亞運全力備戰。（公關提供）

2025年2月2日，林穎璋先在日本的丸龜半馬以1小時05分20秒改寫個人最佳時間（Personal Best / PB）；一星期後，他回到主場競逐渣打香港馬拉松半馬，1小時07分38秒的成績，本來為他帶來一席季軍，豈料冠、亞軍的中國跑手孫曉陽和藍捷懷因使用不屬於自己的號碼布被取消資格，林穎璋因而成為冠軍，「跑完丸龜back-to-back比賽，本身跑出的時間也算滿意，名次更是意外驚喜」。

這場驚喜之後迎來3月亞洲馬拉松錦標賽第7名，2小時17分15秒的成績雖然與2小時15分31秒的PB仍有距離，但殺入前十達到賽前目標；連同年底勇奪東亞半馬錦標賽冠軍，跑出1小時05分07秒今年第二度改寫半馬PB，即使年中轉戰田徑場，因為心急而未有調整出最好狀態參賽，表現遜於預期，但兩場亞洲賽事的佳績令林穎璋深感今年的努力沒有白費。

「今年真的大起大落，這些經驗都成為我在新一年繼續征戰的養份。作為運動員，必然有目標、有追求、有要求，如何將目標變成動力，這是一場實驗。過程中有順有逆，唯有嘗試不同的調整方法；練習了的東西總不會白費，逆境的時候唯有花點耐性，靜待時機來臨。」林穎璋笑言，當時機來了，擋也擋不住，「但平時必須準備好，沒準備好的話，又是另一回事了」。

林穎璋在東亞半馬錦標賽奪魁，令他信心大增。（資料圖片）

訪問之時是11月下旬，林穎璋剛完成全運會和東亞錦標賽，正值小休。即將進入2026年，也是他展開訓練新章之時，他表示仍要與教練相討比賽計劃，但初步確定將花較多時間在日本訓練，1月的渣打香港馬拉松大有機會缺席，「預計比賽計劃將與以往的有點分別，對我來說是考驗」，但可以肯定的是，林穎璋正朝着9月的名古屋亞運部署。

「經過幾次亞洲賽的經驗，我知道香港跑手跟亞洲水平的差距正在縮窄。距離亞運只得大半年，在少於一年的時間內能夠收窄多少，我不知道，但我夠膽朝着亞洲水平進發，今年的成績令我知道，我都有能力在亞運定一個——『目標』」。

目標可以是一堆數字，也可以是金銀銅之中的某種顏色，但重要的不只是目標本身，而是夠膽定出目標背後所經歷的，例如林穎璋今年學會如何與教練團隊溝通，更有效表達自己的想法，能在全運會這些大型運動會穿起港隊戰衣，對於香港跑界亦是一種使命。

林穎璋（右一）今年與黃卓寧（左起）、張耀樑、屈皆盈和莊司暘一起參加亞洲馬拉松錦標賽。（資料圖片）

「跟我同輩的運動員，可能很多年前已能入選香港隊，自己當然羨慕。直到我差不多27歲，終於第一次穿港隊戰衣，我從沒想過自己能夠達到這種高度，畢竟我也只是普通人一個。但當一路路向前邁進，我也希望告訴大家，即使一開始不是很有才華的人，也不要被年齡和現況所限，每個人都有很多可能性。不要被固有思想困住自己，你能做到的事，遠多於你想到的事。」

在2025年尾的一片低氣壓之中，林穎璋這番話，或許是最有力的慰藉。2026，願我們一起創造更多可能。