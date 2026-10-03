亞運會2026︱黃澤林3年間世界排名坐火箭　熱愛網球少年勇敢追夢

過去3年全香港共同見證黃澤林（Coleman）如何由一個初出茅廬的少年，逐步在網球壇站穩陣腳，持續朝着頂級網球手的目標邁進。上屆杭州亞運，世界排名478的黃澤林毋懼強敵晉級8強，今屆名古屋亞運Coleman已搖身一變為賽事頭號種子和金牌大熱，面對巡迴賽頻密賽程、今屆賽事受天雨影響要轉戰室內均無阻他連過4關晉級決賽，力爭香港史上首面亞運網球金牌。

亞運網球男單金牌戰︱黃澤林 對 吳易昺

10月3日 早上9:30 Hoy 77台直播



亞運會2026網球｜黃澤林憑後勁反勝晉級男單金牌戰。（夏家朗攝）

職業網球運動發展多年，時至今日競爭異常激烈，球員的技術、體能、戰術、心態、生活作息以至教練和治療團隊缺一不可，因此近年土生土長的黃澤林能夠走出香港，挑戰世界，絕對是體育界一個激動人心的故事。Coleman在5歲那年，代替因病缺席的姊姊Elana上網球課，從此愛上這個運動。他立志得早，小時候已定下大滿貫錦標為目標，當年看似癡人說夢，但他在網球路上一步一腳印，如今已愈來愈接近實現夢想的可能。

黃澤林是拿度名下網球學校的高徒之一。（資料圖片：黃澤林FACEBOOK）

黃澤林從小網球獲獎無數 17歲那年遠赴西班牙學藝

他從小已在網球比賽獲獎無數，2018年Coleman贏得全球著名的少年網球賽事「橘子碗」（Orange Bowl International Tennis Championships）14歲以下組別冠軍，成為香港史上第一人，昔日包括阿加斯、費達拿在內多位網球傳奇均曾贏得「橘子碗」。黃澤林網球路上一大轉捩點，無疑是2021年在他17歲那年為精進球技，毅然離開香港的家遠赴西班牙，到「泥地王」拿度在家鄉馬略卡創立的網球學校Rafa Nadal Academy學藝。

James Allemby陪伴Coleman走過高山低谷。（IG）

與一眾好手一起訓練，加上資深教練指導，Coleman每天都在進步，他正是在那裏遇上在加拿大出生的英國教練阿林比（James Allemby）。James只較Coleman大14年，既是他的教練，更多時候是個對他循循善誘的大哥哥，James至今一直陪伴和指導Coleman。

黃澤林2021年夥拍法國球手Max Westphal贏得美國網球公開賽青年組男雙冠軍。（IG）

青年組嶄露頭角 兩度贏得青年組大滿貫男雙冠軍

黃澤林早在青年組年代已嶄露頭角，先在2021年夥拍法國球手Max Westphal贏得美國網球公開賽青年組男雙冠軍，2022年初再夥拍美籍球手葛原般奴（Bruno Kuzuhara）奪得澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍，兩次在青年組賽事高舉男子雙打大滿貫。

黃澤林2022年初再夥拍美籍球手葛原般奴（Bruno Kuzuhara）奪得澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍。（IG）

嚐盡幾許失意與自我懷疑 「世界就是這樣困難，沒有人會可憐你」

然而青年組與成人組是兩個世界，Coleman在網球成長路上曾遇上不少失意、迷茫時刻，幸好他擁有全力支持他的父母、姊姊和教練等身邊人全力支持與開解。他曾說過，一路走來「瀨過好多次嘢，輸咗好多次」，無數次陷入自我懷疑，「好多次對自己失望，跌到谷底仍然不斷輸波，但世界就是這樣困難，沒有人會可憐你，你要pick up自己，從中學習，從谷底反彈」。

亞運會2026網球｜黃澤林昔日在網球路上曾嚐盡失意。（夏家朗攝）

黃澤林：「要永遠覺得唔夠，每天力求進步」

要成為頂級球手，就要擁有超乎常人的強韌，黃澤林沒有被殘酷現實打敗，每天力求進步，近年陸續開始打入大滿貫賽事主賽圈，去年美網甚至能闖入第3圈，不斷改寫香港網球歷史新一頁。他未為此滿足，早前在晉級今屆亞運男單8強後Coleman曾說過：「要保持訓練，永遠覺得唔夠，聽從教練指導，努力練習，每天力求進步。」

亞運會2026網球｜黃澤林鬥志頑強，永不言敗。（夏家朗攝）

黃澤林打球總是鬥志頑強，永不言敗。3年前初戰亞運驚喜晉身8強，當時表現仍不太穩定；今屆以頭號種子身份上陣，Coleman已由懵懂少年，成長為冷靜自若的球手，尤其4強對烏茲別克球手蘇坦路夫（Khumoyun Sultanov）在先失一盤並在第二盤率先被「破發」的絕境中，沉着應戰把握機會反勝，盡顯大將之風。今屆亞運網球單打金牌得主，可獲得2028洛杉磯奧運參賽資格，黃澤林在決賽與「老對手」吳易昺力爭金牌，力求從名古屋走到洛杉磯，持續向遠大的夢想邁進。