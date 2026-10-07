WTT中國大滿貫黃鎮廷陳顥樺男雙順利晉級　下場與勒邦兄弟爭入4強

2026名古屋亞運乒乓球女雙銅牌得主杜凱琹、吳詠琳，在WTT中國大滿貫再度出擊，獲列5號種子，16強登場與羅馬尼亞組合施素絲（Bernadette Szocs） ／森瑪拉（Elizabeta SAMARA）激戰5局敗陣。獲列為男雙5號種子的黃鎮廷／陳顥樺，則順利以3：0擊敗克羅地亞組合Ivor BAN／Andrej GACINA，下場會跟法國「世一」組合勒邦兄弟爭入準決賽。



WTT中國大滿貫︱黃鎮廷、陳顥樺男雙順利晉級8強。（資料圖片）

WTT中國大滿貫︱黃鎮廷陳顥樺僅花18分鐘KO對手

黃鎮廷、陳顥樺這對男雙「前世一」組合失意亞運，16強意外負伊朗組合出局，無緣獎牌，在WTT中國大滿貫重新出發，16強面對克羅地亞組合Ivor BAN／Andrej GACINA有個好開始。首局黃鎮廷／陳顥樺以7：0領放，順利以11：5先下一城。第二局早段較為緊湊，香港組合領先4：3時連贏4分，將比數拉開至8：3，並以11：6再贏一局。第3局黃鎮廷／陳顥樺以11：4勝出，僅花18分鐘便直落3局輕取對手。

WTT中國大滿貫︱黃鎮廷、陳顥樺下場硬撼世界排名第一的法國兄弟組合菲歷斯勒邦（左）、阿歷斯勒邦（右）。（WTT微博）

黃鎮廷／陳顥樺晉級後將遇上重大考驗，明日早上的8強戰須硬撼世界排名第一的法國兄弟組合菲歷斯勒邦（Félix Lebrun）、阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）。

杜凱琹夥拍吳詠琳在亞運女雙獲得銅牌。（趙子晉攝）

港乒女雙組合杜凱琹／吳詠琳16強與羅馬尼亞組合施素絲（Bernadette Szocs） ／森瑪拉（Elizabeta SAMARA）合演一場精彩激戰。最新世界排名第三的杜凱琹／吳詠琳雖以11：8、12：10連贏兩局，可惜接下來以6：11、9：11、6：11連輸3局，遭施素絲／森瑪拉反勝3：2，無緣晉身8強。