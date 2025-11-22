中超煞科上海海港三連霸　亞歷斯祖首捧盃　陳晉一與申花再度飲恨

中超聯賽今日煞科，最終由帶住兩分領先優勢的上海海港作客1：0擊敗大連英博，順利捧起今季冠軍獎盃，取得中超三連冠。最尾一輸前以兩分落後的的上海申花雖然同時贏波，無奈屈居亞軍；成都蓉城隊獲得第三名。

兩支上海隊中都有香港球員，海港冠軍意味陣中港腳後衛亞歷斯祖首度捧盃，而效力申花的陳晉一仍連續兩季隨球隊成為「亞二」。



上海海港取得2025年度中超冠軍，成功締造三連霸。

最後一輪第30輪賽事，按慣例8場賽事同時開波。為了顧及公平性，兩場有前列球參與的關鍵爭標賽事均起用外籍球證，其中日本球證高崎航地執法天津津門虎對上海申花，韓國球證金希坤則主吹大連英博對上海海港。

港將亞歷斯祖今夏始加盟上海海港，數月後即捧聯賽冠軍。圖為此子在亞冠為海港上陣時攝。（Getty Images）

今場英博對海港入場人數達62330，打破早前在北京工體京滬大戰創下的62291人，成為中超今季最高入場人數紀錄，在歷史上亦僅次於2012球季南京奧體中心由江蘇舜天對廣州恆大時創下的65769人紀錄，排名史上第二。

上海海港隊長武磊在頒獎時舉起四隻手指，意指球隊取得史上第四次中超冠軍。

今輪之前，上海海港得63分，領先次席上海申花兩分，掌握奪冠主動權。煞科戰只要和波就能衛冕成功。至於主隊大連英博，即便輸球仍然守在第11位，賽果可謂無關痛癢。

+ 2

上半場僅3分58秒，海港隊先開紀錄。里安納度拿斯文圖中路傳出直線，大連英博後衛呂焯毅失位，加比爾仙奴衝前擺脫對方後衛和門將冷靜右腳射地波破網，加比爾仙奴取得今季第11個聯賽入球，助海港領先。最終，海港亦憑這一入球全取3分成功達成三連霸，同時隊史第4座聯賽錦標。不過季中加盟海港的港將亞歷斯祖今場未有上陣，較早前亞盃外賽前他已因傷退出大軍名單返回海港。

港將陳晉一與其效力的上海申花，連續兩季屈居亞軍。（Getty Images）

次席落後兩分的上海申花則作客天津奧體中心體育場挑戰天津津門虎，上半場，路爾斯阿蘇乘對方低級失誤破網首開記錄，隨後由吳曦主射十二碼中鵠再下一城。下半場安達路爾斯單刀破門射成3：0，最後津門虎追回一球，申花作客以3：1客取勝，但仍連續兩年屈居聯賽亞軍。今仗港將陳晉一正選上陣，踢至90分鐘始退下火線。

而在護級形勢，賽前已經希望渺茫的梅州客家作客1：5不敵北京國安，和長春亞泰一起降班，而青島海牛則客場以2：2賽和浙江，獲級成功。