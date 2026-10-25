體操世錦賽巴西天后安達迪跳馬3度封后　比拉絲場邊見證好友復出

荷蘭鹿特丹舉行的2026世界體操錦標賽進入單項決賽日，重返國際頂級賽場的27歲巴西體操天后安達迪（Rebeca Andrade）在女子跳馬決賽憑兩套質量極高動作獲14.466分，力壓美國新星Claire Pease及今屆全能項目金牌得主Skye Blakely，奪得個人職業生涯第3面世錦賽跳馬金牌。



身為巴西史上奪得最多奧運獎牌（2金3銀1銅）兼首位在奧運體操項目上奪得金牌的女子運動員，安達迪在2024巴黎奧運收穫自由體操金牌後，選擇給自己放一段超過一年的長假，專注調整身心狀態。

巴西體操名將安達迪休戰近2年復出賽場。（Reuters）

安達迪2026年6月重返賽場，參加泛美錦標賽，並在跳馬項目獲金，同時幫助巴西隊在團體賽獲銀牌。今次來到鹿特丹世錦賽，她僅出戰跳馬與平衡木兩個單項。儘管平衡木預賽因失誤僅得13.033分無緣決賽，但她在跳馬預賽獲14.533分，以首名強勢晉級。

安達迪難度分不如美國選手，憑技術優勢取勝。（Reuters）

決賽中，安達迪兩跳的總難度為9.8分，低於2020奧運時水平，亦比Claire Pease低0.8分，但巴西老將兩跳分別刷出9.400及9.333的執行分，憑技術優勢以0.233分勝出。美國選手Claire Pease以14.233分奪得亞軍，Skye Blakely以14.166分獲得銅牌。

安達迪賽後興奮表示：「我感到非常高興，非常感激。我進行了訓練，也發揮了訓練水平，所以我無比自豪。」安達迪透露復出後專注跳馬以及平衡木，未來對高低槓依然保有雄心：「展望未來，我會繼續提高我的跳馬水平，恢復高低槓訓練，恢復我以前訓練平衡木的方式。」

安達迪以14.466分奪2026體操世錦賽跳馬冠軍。（Reuters）

美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）在看台上觀戰老對手奪冠，安達迪賽後亦被問及洛杉磯奧運上能否再看到兩人對決，「首先巴西隊需要晉級奧運團體賽。至於比拉絲，你要問問她本人。但如果她能來，那將是不可思議了，也是莫大的榮幸，因為我們知道她對這項運動的意義。她本來可以在世界任何地方，但她選擇來到這裡支持她們。她是一位偉大的榜樣。」