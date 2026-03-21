中超｜港將陳晉一世界波罰球扳平　京滬打吡申花1：1逼和國安

中超聯賽第3輪賽事，北京國安今季首度於主場亮相即上演「國家打吡」迎戰上海申花。國安上半場憑張玉寧先開紀錄，下半場申花藉港將陳晉一禁區邊主射罰球「世界波」扳平，最終雙方1：1握手言和。

值得一提是，今場北京國家主場工人體育場入場人數高達64118人，創出中超歷史第二高紀錄。



中超開季後僅第3周，北京國安首次在工體主場出戰，就上演迎戰傳統宿敵上海申花的大戰。賽前北京地鐵線已經要實施人流管制和封路。上半場23分鐘，恩科洛洛傳中，張玉寧頭槌建功先開紀錄，助國安領先。

張玉寧連續三周有進帳，今場的入球是其個人中超第56球，有趣的是在頂級聯賽進球數上追平了前輩、與他同名的另一位張玉寧。上半場國安亦憑這入球領先返回更衣室。

張玉寧為北京國安先開紀錄。（新華社）

下半場戰至68分鐘，申花在禁區邊中間峨眉月頂獲得罰球，陳晉一操刀射出世界波，皮球夠力度之餘又彎入死角，加上國安門將張健智企位稍稍失位，申花追平。至臨完場前，申花門前風聲鶴唳，國安先有法比奧禁區內撞射，被申花門將薛慶浩將球擋出，拉莫斯補射又斜出。最終雙方打成1：1平手。

港將陳晉一助上海申花扳平。(新華社)

今場現場觀眾人數為64118人，是今季中超截至目前入場人數最多的比賽，同時超越上季大連英博主場迎戰上海海港的62330人，成為中超史上入場人數第二多的比賽，僅次於2012年的江蘇舜天主場迎戰廣州恆大的65769人。