歐國聯︱葡萄牙沒有C朗首仗主場紀錄大敗予丹麥 主帥堅稱無關C朗

葡萄牙沒有C朗拿度的第一場比賽，即在歐國聯主場對丹麥吃下大敗。C朗上周突然宣布從國家隊退役，同樣曾效力曼聯的凱倫（Rasmus Hojlund）梅開二度，領丹麥作客4：1大勝葡萄牙。



場內屏幕再次顯示感謝C朗的訊息。（路透社）

41歲的C朗拿度234次為葡萄牙上陣攻入146球，兩者均為成年男子足球世界紀錄。上星期在社交媒體發放影片，宣布退出國家隊，主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）事後卻聲稱，歐國聯對丹麥、威爾斯兩仗C朗原本會入選大軍名單。

場內屏幕向C朗致敬。（路透社）

C朗今年9月得悉對丹麥一仗不獲正選，隨即從葡萄牙國家隊陣營憤而離隊，事後被罰停賽30日及罰款255歐元。他之後以長文道歉，並解釋是由於葡萄牙主帥佐治捷西斯一再違反跟他之間的承諾才這樣做，當時他宣稱只要有能力，仍希望繼續為葡萄牙上陣及入球。惟上星期他在葡萄牙公布今輪國際賽名單前夕，突然在社交帳戶上載影片，表示自己是時候交出7號球衣，從國家隊退役。

葡萄牙主帥佐治捷西斯。（路透社）

全場向C朗致敬 賽前全隊穿上他的7號球衣

葡萄牙歐國聯A4組對丹麥一仗在布拉加上演，葡萄牙球員和小球童均穿上C朗的7號球衣入場，球迷亦在看台上方展示「Ronaldo」的名字，並在看台下方加上「GOAT」字眼，示意這位41歲葡萄牙傳奇是史上最偉大球員（Greatest Of All Time）。另外場內亦有寫上「thank you, captain」（隊長，多謝你）的橫額，比賽7分鐘的時候，場內屏幕再次顯示感謝C朗的訊息。

丹麥作客4：1大勝葡萄牙。（路透社）

沒有C朗首仗葡萄牙吃下主場最大敗仗 1：4負丹麥

不過比賽場內，丹麥戰意更盛，魯賓戴亞斯禁區內犯手球，賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）完半場前射入十二碼，下半場初段凱倫8分鐘內梅開二度，75分鐘安達臣（Joachim Andersen）的頭槌入球為丹麥鎖定勝果，後備上陣的貝拿度施華（Bernardo Silva）補時4分鐘為主隊破蛋，葡萄牙以1：4大敗，吃下葡軍歷來主場最大敗仗。

C朗交回來的葡萄牙7號球衣，由效力布魯日的22歲翼鋒科比斯（Carlos Forbs）穿上，他在63分鐘後備出場，當時球隊已落後至0：3。這位曼城青訓產品，未能阻止球隊大敗。

（路透社）

今仗之前，葡萄牙在歐國聯A4組頭4場全勝，已鎖定8強一席，今場就算不敵丹麥，仍在組內以12分續居榜首，領前丹麥3分。周二最後一輪賽事作客威爾斯只要避免落敗，便能以小組首名晉級，丹麥則會主場對挪威。

葡萄牙7號球衣由科比斯（Carlos Forbs）穿上。（路透社）

佐治捷西斯賽前已霸氣宣稱「不會想念C朗」，「想念什麼呢？假如他不能再為國家隊上陣，我們要想念什麼？」大敗丹麥後，這位葡萄牙主帥仍堅持，賽果跟C朗退役無關，「人們會想念他很正常，亦不會忘記他過去23年來在國家隊的成就。因此當球隊1：4落敗，無人會感到滿足或高興。」