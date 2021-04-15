足球熱話│土耳其球員場內「偷食」有原因　前輩呃食手法層出不窮

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-15 17:47

正式足球比賽期間一班球員突然到場邊跪地食蕉，場面夠出奇，卻是土耳其次級聯賽真實發生的一幕，背後原來大有文章。

事件發生在土耳其第二級別聯賽，當時比賽中段有球員受傷接受治理，直播鏡頭卻影到幾位球員到場邊單膝跪下。

以為他們在商討戰術就大錯特錯，原來這班球員在吃香蕉及椰棗；另一邊廂，守門員也被拍到在龍門內急忙飲水，似乎十分口渴。

土耳其球員場內「偷食」逐格睇：（按圖放大）

及後謎底揭開，事緣今年4月13日起至下月12日，正是伊斯蘭教的齋戒月。信徒在日光照耀期間都不准飲食，當地清真寺在日出及日落時都會傳出鐘聲，向信徒示意。

據了解，普遍信奉伊斯蘭教的球員為求有足夠體力比賽，大多會在日出前食飽，但要捱餓10多小時始終非易事。由於這場賽事在黃昏上演，比賽暫停時正好傳來鐘聲，一眾正在齋戒的球員自然立即進食，補充體力。

Pertandingan di Liga Turki antara Giresunspor vs Ankara Keçiörengücü terhenti di menit 10 setelah ada pemain cedera dan butuh penanganan tim medis. Mornen ini kemudian dimanfaatkan bbrapa pemain lain nya berbuka puasa. pic.twitter.com/cMQKbEYDr9 — Fahrul Anam (@fahrul_anams) April 15, 2021

有關球員於場內「開餐」的短片自周三（14日）起於社交網站流傳，至今已有超過300萬人次觀看。有網民舊事重提，指齋戒的球員過往為求在比賽期間進食，手法「層出不窮」。

2018年國際友誼賽，當時的突尼西亞國家隊門將穆斯哈辛（Mouez Hassen）分別在對葡萄牙和土耳其友誼賽中，於日落後「詐傷」倒地，以換取時間讓齋戒中的隊友到場邊進食，事後球隊主帥馬路奧爾更承認，是他預先計劃命令門將「插水」，一度引來爭議。

齋戒球員為求「偷食」手法「層出不窮」：（按圖放大）

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