足球熱話│土耳其球員場內「偷食」有原因　前輩呃食手法層出不窮

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正式足球比賽期間一班球員突然到場邊跪地食蕉，場面夠出奇，卻是土耳其次級聯賽真實發生的一幕，背後原來大有文章。

事件發生在土耳其第二級別聯賽，當時比賽中段有球員受傷接受治理，直播鏡頭卻影到幾位球員到場邊單膝跪下。

以為他們在商討戰術就大錯特錯，原來這班球員在吃香蕉及椰棗；另一邊廂，守門員也被拍到在龍門內急忙飲水，似乎十分口渴。

土耳其球員場內「偷食」逐格睇：（按圖放大）

及後謎底揭開，事緣今年4月13日起至下月12日，正是伊斯蘭教的齋戒月。信徒在日光照耀期間都不准飲食，當地清真寺在日出及日落時都會傳出鐘聲，向信徒示意。

據了解，普遍信奉伊斯蘭教的球員為求有足夠體力比賽，大多會在日出前食飽，但要捱餓10多小時始終非易事。由於這場賽事在黃昏上演，比賽暫停時正好傳來鐘聲，一眾正在齋戒的球員自然立即進食，補充體力。

有關球員於場內「開餐」的短片自周三（14日）起於社交網站流傳，至今已有超過300萬人次觀看。有網民舊事重提，指齋戒的球員過往為求在比賽期間進食，手法「層出不窮」。

2018年國際友誼賽，當時的突尼西亞國家隊門將穆斯哈辛（Mouez Hassen）分別在對葡萄牙和土耳其友誼賽中，於日落後「詐傷」倒地，以換取時間讓齋戒中的隊友到場邊進食，事後球隊主帥馬路奧爾更承認，是他預先計劃命令門將「插水」，一度引來爭議。

齋戒球員為求「偷食」手法「層出不窮」：（按圖放大）

同場加映！土耳其球員圓夢　CCTV意外捕捉感動一刻　網民：太真實（按圖放大）

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