【足球熱話】伊巴謙莫域一項投資出事　惹禍上身隨時被逼提早掛靴

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-15 16:30

早前公布重返瑞典國家隊的「神鋒」伊巴謙莫域近期可謂身陷水深火熱之中，他近日被家鄉一份報章爆料，直指他持有博彩公司股份，分分鐘因此而被國際足協判罰停賽3年。

伊巴早前疑似歧視國際米蘭前鋒盧卡古，及後又被傳媒翻舊帳，揭發他2011年曾獵殺獅子，結果引來美國動物權利組織PETA炮轟，直斥伊巴是「可悲的懦夫」。

這位AC米蘭前鋒日前再被拍到在政府容許的時間以外在餐廳跟朋友飯聚，他聲稱聚會是「工作會議」，但仍遭傳媒指控違反意大利防疫規定。一連串的負面新聞，想不到只是「前菜」，真正的震撼彈在後頭，分分鐘導致他提早終結球員生涯。

【伊巴早前舌戰盧卡古逐格睇，按圖看清事發經過】

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擁博彩公司股份 惹打假波之嫌

來自他家鄉瑞典報章《Aftonbladet》報導，伊巴透過自己開設的公司，擁有博彩公司Bethard10%股份，是公司第四大股東。

國際足協（FIFA）對球員涉足博彩方面一向有嚴格規定，若球員跟博彩公司有利益關係，必須禁止參與任何與該公司相關的賽事，而Bethard正正為各大足球賽事開盤，伊巴因此難逃影響賽果並從中獲利的嫌疑。

伊巴2018年開始出任Bethard的宣傳大使。（Bethard）

可被禁賽三年

FIFA過往對涉嫌「打假波」的球員相當嚴厲，若伊巴最終被判違例，最高懲罰將被禁止參加所有足球相關活動3年，現年已屆39歲的他隨時被逼提早完結職業生涯。

伊巴2018年已公開擔任Bethard宣傳大使，他曾透露公司創辦人與他來自同一小鎮，「這所公司的人都是勇於挑戰，大家的目標都是做一件不一樣的事。」報導引述Bethard行政總裁稱，有關伊巴違例的問題應向FIFA查詢，並透露公司跟伊巴曾簽署協議，「若有任何問題，我們會跟他一起處理。」

伊巴謙莫域寸爆金句，你記得幾多句？（按圖放大重溫）

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瑞典足總轉軚護航

雖然伊巴2016年一度宣布退出國家隊，但《Aftonbladet》聲稱瑞典足總未有徵召伊巴出戰2018俄羅斯世界盃，全因當年已發現問題。瑞典足總秘書長Hakan Sjjstrand當年受訪時曾已明言：「沒有球員能間接或直接擁有博彩公司股份。」

隨着伊巴再度入選代表瑞典，他最近突然「轉軚」稱，「FIFA的條例有點模糊，每人各有演繹，我們會繼續跟進，要求他們澄清細節」，似乎想為伊巴護航。

【伊巴之外，瑞典國家隊還有什麼猛將？】